أخبار التوك شو: متى يسمح لمتعافي كورونا بتلقي اللقاح ؟.. أشهر نوعين من الحساسية منتشرين حاليا .. هل مصر على أعتاب موجة رابعة للفيروس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





خارجية الشيوخ: الرئيس السيسي شجع المرأة منذ توليه الرئاسة

قالت سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إن انتخابات مجلس الشيوخ 2020 كانت بمثابة نتاج لفتح مجالات الحياة السياسية وتشجيع المرأة والشباب وذوي الإعاقة للمشاركة في الانتخابات بشكل فعال.



الأسعار جيدة.. صباح البلد فى جولة داخل معرض ديارنا

عرض برنامج صباح البلد ، على فضائية صدى البلد ، تقريراً حول معرض ديارنا ، واستعراض بعض أراء المواطنين المقبلين على شراء المنتجات هناك.



خالد الحسيني: العاصمة الإدارية تعد بمثابة ميلاد جمهورية جديدة

قال خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد بمثابة ميلاد جمهورية جديدة، وذلك لأن كافة نواحي الحياة التي تمت إنشائها داخل العاصمة مختلف تماما عن كل ما تم إنشاؤه من قبل.



مشروعات الطرق.. كيف غيرت حياة المصريين؟

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر والإعلامية منة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مشروعات الطرق.. كيف غيرت حياة المصريين؟".



متى يسمح لمتعافي كورونا بتلقى اللقاح ؟..استشاري مناعة تجيب

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب ، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية العلاجية ، إن فترة انتظار متعافي فيروس كورونا حتى يسمح له بتلقي اللقاح ، هي شهر وحد، معقبة :" محتاجين نصاحب الدكتور المعالج لكورونا لفترة بعد التعافي للمتابعة ".



هل مصر على أعتاب موجة رابعة لكورونا ؟..استشاري مناعة تجيب

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب ، ، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية العلاجية ، مجيبة على سؤال موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا ، إنها ضد مصطلحات موجة أولى أو ثانية وهكذا ، ولكن مايحدث هو عبارة عن حالة صعود وهبوط في الحالات ، وذلك لأنه لم تحدث في أية مرة أن تصل الحالات لصفر إصابات ، حتى تظهر موجات أخرى ، مشير إلى أن الإصابات ستقل مع تلقي اللقاحات ، مؤكدة أن اللقاح لا يكسب الشخص مناعة إلا بعد 3 أسابيع.



السكك الحديدية: فكرة وجود عربات منتهية العمر الافتراضي أمر مرفوض

قال حسين رشيدي، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن السكة الحديد نهر النيل الثاني لمصر وهي شريان الحياة للشعب، ولهذا يجب علينا المحافظة على السكك الحديد، مشددا على أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر وهو متابع جيد لكل ما يتم داخل الهيئة.



طريقة عمل المبكبكة مع الشيف يسرى .. شاهد

قدم الشيف يسري، طريقة عمل المبكبكة خلال برنامج "تتبيلة"، والمذاع على فضائية "صدى البلد".





يعاني منهما 17% من الناس..عاصم فرج يكشف عن نوعي حساسية منتشرين|شاهد

كشف الدكتور عاصم فرج ، استاذ الأمراض الجلدية والتجميل ، عن أشهر نوعين من الحساسية المنتشرين حاليا ، وهما " الإجزيمة التأتبية " " الإرتكارية المؤقتة "، وسببه الجلد التأتبي، معقبا"بقلق على النوع ده من التنمر لأنه بيضطر يهرش عالطول" .



القرش: بركة غليون وشرق بورسعيد مشروعات استزراع سمكي تؤمن غذاء المصريين

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر حدث بها طفرة كبير فى المجال الزراعي خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، موضحًا أن المشروعات القومية وضعت مصر على طريق النهضة الزراعية.



