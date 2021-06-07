سكان العريش بفيصل يستغيثون من افتراش الباعه الجائلين لبوابات العمارات

استغاث سكان شارع العريش بفيصل التابع لمحافظة الجيزة، من احتلال الباعة الجائلين لبوابات العمارات بافتراش بضائعهم أمام المنازل وهو ما يؤدي إلى تكدس كبير للمواطنين مع عدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى انتشار القمامة بالشارع.

وتقول السيدة ا. ا في رسالة بعثت بها إلى خدمة الشكاوي التي يقدمها موقع صدي البلد: “نعاني نحن سكان شارع العريش من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائي واحتلوا الأرصفة وأصبحوا في الشارع الرئيسى والأعلى كثافة سكانية، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق الطريق العام بشكل كامل، مع انتشار الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار وسط حالة من الفوضى المستمرة على مدار الساعة في الطريق العام”.

وأضاف: “الشارع أصبح محتلا من قبل بعض الباعة الجائلين وافتراشهم الشارع وتضييقه على السيارات والمشاة جميع أيام الأسبوع وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم، وهو ما ترتب عليه انتشار القمامة بسبب السوق ونتيجة لذلك انتشرت الروائح الكريهة، وتم تشويه منظر الشارع.. ونطالب بالتدخل لفض هذا السوق ومنع الباعة من افتراش الطريق ”.

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