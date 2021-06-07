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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان العريش بفيصل يستغيثون من افتراش الباعه الجائلين لبوابات العمارات

صدى البلد

استغاث سكان شارع العريش بفيصل التابع لمحافظة الجيزة، من احتلال الباعة الجائلين لبوابات العمارات بافتراش بضائعهم أمام المنازل وهو ما يؤدي إلى تكدس كبير للمواطنين مع عدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى انتشار القمامة بالشارع.

 

وتقول السيدة  ا. ا في رسالة بعثت بها إلى خدمة الشكاوي التي يقدمها موقع صدي البلد: “نعاني نحن سكان  شارع العريش من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائي واحتلوا الأرصفة وأصبحوا في الشارع الرئيسى والأعلى كثافة سكانية، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق الطريق العام بشكل كامل، مع انتشار الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار وسط حالة من الفوضى المستمرة على مدار الساعة في الطريق العام”.

 

وأضاف: “الشارع أصبح محتلا من قبل بعض الباعة الجائلين وافتراشهم الشارع وتضييقه على السيارات والمشاة جميع أيام الأسبوع وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم، وهو ما ترتب عليه انتشار القمامة بسبب السوق ونتيجة لذلك انتشرت الروائح الكريهة، وتم تشويه منظر الشارع.. ونطالب بالتدخل لفض هذا السوق ومنع الباعة من افتراش الطريق ”.

 

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس في إطار حرصه على التواصل مع القارئ وايمانًا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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