نشرة الفن.. عودة محمد صبحي للدراما.. أسباب تأجيل مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية| تفاصيل حالة ميجان ماركل الصحية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية التي كان أبرزها عودة الفنان محمد صبحي للدراما التليفزيونية، وتفاصيل الحالة الصحية للدوقة ميجان ماركل وأسباب تأجيل مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية.

ينافس فيلم “ريش” للمخرج المصري الشاب عمر الزهيري ضمن مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي في نسختها الـ60.

وقع منذ قليل المنتج كامل أبو علي والمنتج صادق الصباح عقد شراكة علي فيلم جديد من بطولة النجم عمرو سعد ومن المتوقع أن يقوموا بإعلان التفاصيل خلال الأيام القادمة.

أعلن الفنان محمد صبحي عودته للدراما التلفزيونية، من خلال منشور له على حسابه بموقع فيسبوك، بعد ساعات من إعلان شقيقه مجدي صبحي عودته للتمثيل من الاعتزال.

قالت الممثلة هدى الإتربي، إنها تستعد لاستكمال تصوير مسلسل شقة 9 ، الذي بدأ التحضير له قبل شهر رمضان ، لكن توقف دون تحديد موعد محدد لإنهائه.

ثمن الفنان الكبير سمير صبري، رئيس مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية ، الإجراءات التي إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا .

أكد المطرب عمر كمال لـ صدى البلد أنه قرر تأجيل أحدث كليباته أوعدك الذي تشارك به النجمة سمية الخشاب إلى الغد.

بعد انتظار أكثر من 20 عاما، اقترب موعد طرح الجزء الجديد من سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة الماتريكس التي يقوم ببطولته كيانو ريفز، ويحمل الفيلم المنتظر اسم The Matrix 4 حتى الآن.

وضعت دوقة ساسكس الممثلة الأمريكية ميجان ماركل طفلتها ليليبيت ديانا، في أحد مستشفيات كاليفورنيا بعد أشهر من إعلان حملها في فبراير الماضي، وعدم تمكنها من الحركة كثيرا في الفترة الأخيرة ما منعها من حضور جنازة الأمير الراحل فيليب.





حقق الجزء التاسع من سلسلة أفلام السرعة والغضب Fast & Furious 9 إنجازا عاليا على مستوى أرقام الإيرادات وتخطت أرباحه حاجز 250 مليون دولار عالميا بعد مرور حوالي 3 أسابيع على طرحه في دور العرض.



