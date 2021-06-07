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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. عودة محمد صبحي للدراما.. أسباب تأجيل مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية| تفاصيل حالة ميجان ماركل الصحية

محمد صبحي يعود للدراما
محمد صبحي يعود للدراما

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية التي كان أبرزها عودة الفنان محمد صبحي للدراما التليفزيونية، وتفاصيل الحالة الصحية للدوقة ميجان ماركل وأسباب تأجيل مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية.

 

الفيلم المصري "ريش" يشارك رسميا بمهرجان كان السينمائي الدولي

 

ينافس فيلم “ريش” للمخرج المصري الشاب عمر الزهيري ضمن مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي في نسختها الـ60.

 

فيلم جديد للفنان عمرو سعد من إنتاج كامل أبو علي وصادق الصباح

 

وقع منذ قليل المنتج كامل أبو علي والمنتج صادق الصباح عقد شراكة علي فيلم جديد من بطولة النجم عمرو سعد ومن المتوقع أن يقوموا بإعلان التفاصيل خلال الأيام القادمة.

 

ترقبوا ظهوري.. محمد صبحي يعلن عودته للدراما التلفزيونية

 

أعلن الفنان محمد صبحي عودته للدراما التلفزيونية، من خلال منشور له على حسابه بموقع فيسبوك، بعد ساعات من إعلان شقيقه مجدي صبحي عودته للتمثيل من الاعتزال. 

 

هدى الإتربي تكشف تفاصيل دورها في مسلسل شقة 9

 

قالت الممثلة هدى الإتربي، إنها تستعد لاستكمال تصوير مسلسل شقة 9 ، الذي بدأ التحضير له قبل شهر رمضان ، لكن توقف دون تحديد موعد محدد لإنهائه. 

 

الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية يعقد دورته الأولي في سبتمبر 2021

 

ثمن الفنان الكبير سمير صبري، رئيس مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية  ، الإجراءات التي إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا .

 

عمر كمال: تأجيل كليب أوعدك مع سمية الخشاب إلى الغد

 

أكد المطرب عمر كمال لـ صدى البلد أنه قرر تأجيل أحدث كليباته أوعدك الذي تشارك به النجمة سمية الخشاب إلى الغد.

 

موعد عرض The Matrix 4 وأحدث المنضمين لفريق التمثيل

 

بعد انتظار أكثر من 20 عاما، اقترب موعد طرح الجزء الجديد من سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة الماتريكس التي يقوم ببطولته كيانو ريفز، ويحمل الفيلم المنتظر اسم The Matrix 4 حتى الآن. 

 

تفاصيل الحالة الصحية لـ زوجة الأمير هاري ميجان ماركل بعد ولادة طفلتها

 

وضعت دوقة ساسكس الممثلة الأمريكية  ميجان ماركل طفلتها ليليبيت ديانا، في أحد مستشفيات كاليفورنيا بعد أشهر من إعلان حملها في فبراير الماضي، وعدم تمكنها من الحركة كثيرا في الفترة الأخيرة ما منعها من حضور جنازة الأمير الراحل فيليب. 


 

إيرادات Fast & Furious 9 تتخطى 250 مليون دولار عالميا

 

حقق الجزء التاسع من سلسلة أفلام السرعة والغضب Fast & Furious 9 إنجازا عاليا على مستوى أرقام الإيرادات وتخطت أرباحه حاجز 250 مليون دولار عالميا بعد مرور حوالي 3 أسابيع على طرحه في دور العرض. 


 

 

 

محمد صبحي ميجان ماركل مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية نشرة الفن

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