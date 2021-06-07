أخبار التكنولوجيا.. تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy S 21 FE.. وسينتشري تيك أفضل منصة لتعلم الرياضيات والعلوم بالإنجليزية

نشر موقع صدى البلد ، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها..

لمنافسة الولايات المتحدة .. الصين تعتزم إطلاق شبكة 6G بحلول 2030



أعلنت هيئة صناعية مدعومة من الحكومة الصينية أن خطة للحكومة تشمل البدء في تنفيذ تطبيقات الجيل القادم من شبكات الاتصالات 6G وعدد من التقنيات الرئيسية المحتملة بحلول عام 2030 كهدف رئيسي من أهداف الصين.



كشفت تسريبات عدد من المفاجآت عن هواتف Galaxy S22 الرائدة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية والتي ستكون خليفة لهواتفGalaxy S21 التي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي، حيث من المقرر أن تكشف الهواتف عن عدد كبير من التقنيات الرائدة.



تعد منصة سينتشري تيك CENTURY Tech ، منصة تعليمية تدمج بين التعلم الآلي و التعلم التقليدي للطلاب وفتح مسارات جديدة لهم ويتم استخدامها في عدد من المدارس وكما تجمع بين تعلم العلوم والذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب حسب الاحتياجات الفردية للطلاب.



أصدرت شركة هونر الصينية الإعلان الرسمي لهواتفها الرائدة Honor 50، والتي سيتم إطلاقها في 16 يونيو القادم، حيث ستأتي الهواتف لأول مرة مع عدد من تطبيقات وخدمات شركة جوجل الأمريكية بعد انفصالها عن هواوي الصينية.



كشفت تسريبات سعر هاتف Galaxy S21 FE النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S21 الذي تم إطلاقه في شهر يناير الماضي، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف الجديد في شهر أغسطس مع عدد من الهواتف القابلة للطي .