أكبرها وأقدمها في مصر.. طارق شاهين يكشف تطورات إنشاءات ميناء الإسكندرية

قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن ميناء إسكندرية من أكبر وأقدم الموانئ المصرية من حيث المساحة، موضحا أن أكثر من 65% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر هذا الميناء.



وأضاف “طارق شاهين” خلال حواره على قناة “إكسترا نيوز”:، أنه وفقا لتوجيهات وزير النقل قمنا بإنشاء أرصفة جديدة من أجل الاستفادة بقدر أكبر من المساحة المائية وزيادة نسبة الأرصفة بإجمالي 2 متر طولي، بطاقة استيعابية تصل إلى 560 ألف متر مربع.



وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: أن ميناء إسكندرية سيكون معظمه خاصا بتداول الحاويات والجزء الآخر لتداول البضائع بصفة عامة، مشددا على أن أعماق الميناء سيصل إلى 17 مترا ونصف المتر والذي يعد عمقا غير مسبوف في الميناء.



وأشار إلى أن ميناء إسكندرية ووفقا لهذه التغيرات يمكننا منه استقبال أكبر حاوية في العالم، منوها إلى أنه بحلول مارس 2022 ستكون المحطة جاهزة للتشغيل.



ولفت إلى أن المنطقة اللوجيستية تقع في منطقة البحيرات، موضحا وضعنا مخطط من أجل الاستفادة منها في صناعات القيمة المضافة، بالإضافة إلى إنشاء ميناء نهري ومساحات تخزينية.



وشدد على أن ميناء الإسكندرية يتطور بشكل غير مسبوق خلال الأعوام الحالية، موضحا أننا نقوم ببناء ميناء الدخيلة من البداية، وذلك نتيجة إنشاء 4 مشروعات جديدة.