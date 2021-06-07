استشهاد فرد شرطة ومصرع عنصرين إجراميين بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبى واقعة مقتل (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، بدائرة مركز دكرنس بالدقهلية) وهما ( إثنين من العناصر الإجرامية - لهما معلومات جنائية وسبق اتهامهما فى عدد "17" قضية أبرزها "مخدرات – سرقة – ضرب").

وحال استهدافهما بمكان اختبائهما بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن استشهاد أحد أفراد الشرطة "من قوة مديرية أمن الدقهلية"، ومصرع العنصرين الإجراميين وعٌثر بحوزتهما على الآتى (بندقية آلية - بندقية خرطوش – كمية من الطلقات النارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.