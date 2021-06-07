بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا الجمعة المقبل بعد تجديدها وصيانتها

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 18 مسجدًا بعد الانتهاء من إحلالها وتجديدها، و6 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، وذلك يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه (1480) مسجدًا، منها (1364) مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و (116) مسجدًا صيانةً وترميمًا .



أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف بني سويف

1. الشيخ النبهاني- طرشوب - ببا وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الأقصر

2. الحساسنة- نجع البركة – قامولا - القرنة وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الشرقية

3. محطة مشتول- مشتول السوق وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

4. أبو العزائم – المعابد الشرقية – أبنوب- جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

5. الرحمة – شو القنطرة - أبنوب - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6. أحمد الشقيري – النزالي – القوصية شرق - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف



مديرية أوقاف البحيرة

7. المجمع الزراعي – قرية 18 اللحوم- النوبارية - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

8. العيسوي – البستان- الدلنجات - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

9. عباد الرحمن – عزبة البيه الكبرى – كفر الدوار - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10. أبو بكر الصديق – عزبة عرفان – الرحمانية - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11. النور – عزبة الغرق قرية خمارة – ايتاي البارود - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسوان

12.حسين الخطاري – حي شرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13. عمر بن الخطاب - المنشية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف .

مديرية أوقاف الفيوم

14. نصار الغربي – سيلا- م الفيوم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15. النور – العدوى - الشواشنة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16. الرحمة- النزلة - الشواشنة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف سوهاج

17. عثمان بن عفان – الحي الثالث جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف القليوبية

18.الروضة الشريفة – كفر أبو زهرة – بنها جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف السويس

19.الإيمان – الخواطرة - الجناين-وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف قنا

20.الرحمة – ساحل دراو- نقادة وزارة الأوقاف

21.العتيق – دشنا – طريق مصر أسوان- جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

22.أبو بكر الصديق – قرية أبو عموري – نجع حمادي - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

23.أبو القاسم وشهرته العقبي – منطقة الشعارنة – مركز قوص جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الإسكندرية

24.خور شيد الكبير – المنتزه أول - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.