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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مديرية تعليم نجع حمادي: احتوينا أزمة طلاب الإعدادية بعد "مذبحة أبوحزام"

مدرسة أبوحزام الإعدادية
مدرسة أبوحزام الإعدادية بنجع حمادى

قال أبو الوفاء عبد السلام الدردير، وكيل إدارة نجع حمادي التعليمية بـقنا، إن قيادات الإدارة التعليمية بنجع حمادي، نجحت فعليًا في بث روح الطمأنينة في نفوس طلاب الصف الثالث الإعدادي خلال فترة الامتحانات بقرية " أبو حزام " بشرق النيل بنجع حمادي التي اختتمت فعالياتها اليوم الاثنين.

 

جاء ذلك على خلفية الأحداث الدامية "مجزرة أبو حزام " التي شهدتها القرية، منذ أيام، وأسفرت عن سقوط 11 قتيلا و 6 مصابين.

 

 

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وأشار الدردير، إلى أن هذا الجهد تحقق من خلال التواجد اليومي بالمدرسة لوكيل الإدارة التعليمية، و مسئول الأمن بالإدارة أحمد فراج ومسعود نصر الدين أمين، مسئول تسليم الأسئلة بمدارس"أبو حزام ، وحمرة دوم، والهمامية".


وأوضح الدردير، كان هناك تنسيق يومي وتواصل مستمر بين الإدارة التعليمية بنجع حمادي، مع الأجهزة الأمنية لتأمين المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات بمدارس قري" أبو حزام ، وحمرة دوم ، و الهمامية " بشرق النيل وخاصة قرية " أبو حزام " التي تُسيطر عليها أجواء الحُزن والقلق ، فضلًا عن التواصل المستمر من خلال لجنة إدارة الأزمات بالإدارة بقيادة مدير عام الإدارة الأستاذ " راجح الطيب " وغرفة عمليات المديرية بقنا ، بقيادة الدكتور صبري خالد وكيل الوزارة حتي انتهينا من الامتحانات بسلام .


وتابع وكيل تعليم نجع حمادي، بذلنا جهودًا لإشعار الطلاب الـ 130 بلجان مدرسة " أبو حزام الإعدادية" والزملاء المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات بالأمن والأمان وسير الأمور بصورة طبيعية، مُشيدًا بالدور الأمني الرامي لإعادة الاستقرار والأمن والأمان بالقرية المتوترة جراء الحادث الأليم .

 

و وجه الدردير، الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية لجهودها في حفظ الأمن وبث روح الطمأنينة بين الطلاب، والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، ولقيادات المديرية والإدارة التعليمية بنجع حمادي، لاستطاعتهم العبور من الأزمة بأمان وهدوء، و كذلك لتوجيهات وتكليفات الدكتور صبري خالد وكيل الوزارة، راجح الطيب، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي.

 

 

مدرسة أبوحزام الإعدادية بنجع حمادى

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إدارة نجع حمادي التعليمية بث روح الطمأنينة قرية أبو حزام نجع حمادى طلاب الصف الثالث الإعدادي اخبار المحافظات قنا اخبار قنا

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