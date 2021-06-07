عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعلامية كويتية: مصر تعيش أقوى وأزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي

صدى البلد

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة يشهد لها العالم ولا يستطيع أحد نكرانها إلا حاقد وناكر للجميل، مؤكدة أن ما تحققه مصر من إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مفخرة لكل العرب.

 

وأكـدت "الرشيد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تعيش أزهى وأقوى عصورها في عهد الرئيس السيسي الذي وعد بأن المصريين يرون مصر جديدة وقد أوفي وصدق وعده، فمن يزور مصر بعد غياب يلاحظ فارقا كبيرا في كل شيء، من حيث البنايات الحديثة والشكل الجمالي الرائع في المدن الجديدة وتطوير العشوائيات لمساكن تليق بالمصريين.

 

لافتة أن المشروعات التنموية تسير على قدم وساق وتسابق الزمن رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تجابهها مصر داخليًا وخارجيًا من أجل توفير العيش الكريم والحياة الآمنة المستقرة للمصريين.

 

وأضافت الإعلامية الكويتية، أن حكمة وحنكة القيادة السياسية والشعب، حائط الصد فى مواجهة قوى الشر، قائلة: من موقعي هذا من مصر بين أهلى وناسي أشعر بالأمن والاستقرار وبمحبة الشعب الطيب.

 

ووجهت "الرشيد"، تحية تقدير وإجلال لجيش مصر العظيم عين مصر الساهرة التي لا تنام التي تحمي مصر ومقدرات شعبها ضد  المحاولات التخريبية. 

ترشيحاتنا

محاولة هجوم على مبنى لحلف الناتو.. وإيطاليا تعلن التفاصيل

بمشاركة القوات الجوية والمظلات.. انطلاق التدريب المشترك "طويق - 2" بالسعودية

"صناعة النواب" تستدعي 3 وزراء لبحث أزمة تكلفة الطاقة بمصنع الألومنيوم بنجع حمادي

تحرك برلماني عاجل بسبب تأخر استخراج بطاقات خدمات ذوى الاعاقة

ركبت التريند بصورة مع صلاح .. ديانا هشام بين عبارات الغزل وهجوم الهوت شورت

لمنافسة الولايات المتحدة .. الصين تعتزم إطلاق شبكة 6G بحلول 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تمرد وعصيان .. أزمة عنيفة تضرب الترجي قبل موقعة الأهلي

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

أشرف صبحي : دعم الرئيس السيسي السبب في إنجازات الرياضة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

فيديوجراف.. حبة الغلال السامة خطر يهدد الملايين

فيديوجراف.. الفنان الإنسان .. تامر حسني يلبي طلب معجبة

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ