إعلامية كويتية: مصر تعيش أقوى وأزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة يشهد لها العالم ولا يستطيع أحد نكرانها إلا حاقد وناكر للجميل، مؤكدة أن ما تحققه مصر من إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مفخرة لكل العرب.

وأكـدت "الرشيد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تعيش أزهى وأقوى عصورها في عهد الرئيس السيسي الذي وعد بأن المصريين يرون مصر جديدة وقد أوفي وصدق وعده، فمن يزور مصر بعد غياب يلاحظ فارقا كبيرا في كل شيء، من حيث البنايات الحديثة والشكل الجمالي الرائع في المدن الجديدة وتطوير العشوائيات لمساكن تليق بالمصريين.

لافتة أن المشروعات التنموية تسير على قدم وساق وتسابق الزمن رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تجابهها مصر داخليًا وخارجيًا من أجل توفير العيش الكريم والحياة الآمنة المستقرة للمصريين.

وأضافت الإعلامية الكويتية، أن حكمة وحنكة القيادة السياسية والشعب، حائط الصد فى مواجهة قوى الشر، قائلة: من موقعي هذا من مصر بين أهلى وناسي أشعر بالأمن والاستقرار وبمحبة الشعب الطيب.

ووجهت "الرشيد"، تحية تقدير وإجلال لجيش مصر العظيم عين مصر الساهرة التي لا تنام التي تحمي مصر ومقدرات شعبها ضد المحاولات التخريبية.