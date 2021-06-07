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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 50 مليون جنيه ..البدء في إنشاء مكتبة مصر العامة بأسوان

جانب من لقاء محافظ
جانب من لقاء محافظ أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون جنيه على مساحة 3250 م2 .

 

حيث تم إعتماد 25 مليون جنيه كمرحلة أولى للبدء في الإنشاءات وهو الذى يأتي فى إطار سعى المحافظة الجاد لنشر الوعي الثقافي والتنويري لتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة .

 

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان بالسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، بجانب رئيس مركز ومدينة أسوان ومديرى الإسكان والتخطيط العمراني والمشروعات والشئون القانونية والمتابعة .

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وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن إنشاء هذا الصرح الثقافى والمعرفى والحضارى يأتى ضمن إستثمار المقومات السياحية والتاريخية والثقافية والتراثية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون نواة لإنشاء مكتبات مماثلة في باقى المراكز والمدن بإعتبارها منارة علمية وثقافية وسياحية لإثراء الحركة الفكرية وتوعية وتدريب الشباب على المهارات التكنولوجية ، وأيضاً التسويق والترويج السياحى لأسوان .

 

ووجه إلى مراعاة الشكل الجمالي لواجهة المكتبة بما يتناسب مع الهوية البصرية الطراز المعماري الأسوانى ، وكذا التجهيزات اللازمة لتسهيل حركة ذوى الإعاقة ، علاوة على ضرورة إنشاء مسرح مكشوف لإفساح المجال أمام تعدد وتنوع الأنشطة الثقافية والفنية والمسرحية .

 

وكشف أشرف عطية عن أنه روعى إختيار موقع متميز لمكتبة مصر العامة وذلك أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون وفى مدخل كورنيش النيل ليكون المبنى فى إستقبال القادمين من مطار أسوان الدولى وأيضاً ستكون وسط العديد من المزارات الأثرية والسياحية ، مشيراً إلى أنه مقترح أن تتضمن المكتبة مركز للخدمات والترويج السياحي يتضمن خريطة للمعالم والمزارات  السياحية ، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والتراثية والسياحية .

 

ومن جانبه أوضح السفير رضا الطايفي بأن مكتبة مصر العامة بأسوان ستكون من بين 20 مكتبة موزعة في 14 محافظة بعد تدخل محافظ أسوان لإعادة إحياء هذا المشروع التنويري حيث ستشمل المكتبة جراج لإستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى ، بجانب 4 أدوار تتضمن قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وكذا قاعات للتدريب وملحقاتها ، علاوة على مركزى إتصالات ومعلومات وتدريب متكاملين ، وأيضاً مكتبات لمختلف الأعمار ( للكبار والأطفال ) تضم أحدث الإصدارات ، فضلاً عن قاعة سينما لعرض أفلام الطفل ، بينما سيتم إستغلال  باقى المساحة كمناطق مفتوحة ومسطحات خضراء لممارسة الأنشطة المختلفة .

 

وأشار رضا الطايفي بأن البرنامج الزمنى لإنشاء المكتبة سيشمل مراحل الرسومات والدراسات وحصر الأعمال مع وضع التصميمات النهائية ثم الرسومات التنفيذية والمعمارية والإنشائية   .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية مكتبة مصر العامة رضا الطايفي

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