عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب تطالب بحلول جذرية لأزمة أسعار الطاقة للمصانع

المهندس معتز محمد
المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

أكد المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن مشكلة زيادة تعريفة الطاقة إلى المصانع هي مشكلة كبيرة ولاتخص وزارة الكهرباء وحدها ، وإنما معني بها عدد كبير من الوزارات ، وعلى رأسهم وزارة المالية ، ولابد من إقرار حلول جذرية لمشكلة عامة تخص كل الصناع .

 

وطالب معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المنوفي بشأن انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادي نتيجة احتساب سعر تكلفة الكهرباء للمصنع بقيمة أعلى من السعر العالمي مما أثر على زيادة تكلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة بأنه حتي يحقق أرباح أن يبيع الطاقة للصناعة بسعر التكلفة ، وكذلك وتوضيح الفائض الذي يحمل المواطن تكلفة إضافية .

 

ولفت إلي أن الوزارات لا يجب أن تعمل في جزر منعزلة، ولا بد أن يكون هناك تنسيق حتي نحقق ١٠٠ مليار جنيه من عائد التصنيع ، لأننا ببساطة لو نزلنا أسعار الطاقة هنحقق أرباح تجارية.

 

وشدد على أنه لابد من اقرار حمايه لكل الصناعة وليس شركات قطاع الأعمال فقط ، وفي حالة فرض رسوم إغراق تكون علي كل الصناعات أو عدم فرضه ، ولابد من اقرار حلول جذرية تتناسب مع موارد الدولة.

 

وتابع أن هناك مصانع تري أن الحل في انشاء محطات الطاقة الشمسية فما هو فلسفة الكهرباء وكيفية احتساب التكلفة.

تعريفة الطاقة المصانع وزارة الكهرباء لجنة الصناعة بالبرلمان الوزرات

ترشيحاتنا

محاولة هجوم على مبنى لحلف الناتو.. وإيطاليا تعلن التفاصيل

بمشاركة القوات الجوية والمظلات.. انطلاق التدريب المشترك "طويق - 2" بالسعودية

"صناعة النواب" تستدعي 3 وزراء لبحث أزمة تكلفة الطاقة بمصنع الألومنيوم بنجع حمادي

تحرك برلماني عاجل بسبب تأخر استخراج بطاقات خدمات ذوى الاعاقة

ركبت التريند بصورة مع صلاح .. ديانا هشام بين عبارات الغزل وهجوم الهوت شورت

لمنافسة الولايات المتحدة .. الصين تعتزم إطلاق شبكة 6G بحلول 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تمرد وعصيان .. أزمة عنيفة تضرب الترجي قبل موقعة الأهلي

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

أشرف صبحي : دعم الرئيس السيسي السبب في إنجازات الرياضة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

فيديوجراف.. حبة الغلال السامة خطر يهدد الملايين

فيديوجراف.. الفنان الإنسان .. تامر حسني يلبي طلب معجبة

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ