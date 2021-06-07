صناعة النواب تطالب بحلول جذرية لأزمة أسعار الطاقة للمصانع

أكد المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن مشكلة زيادة تعريفة الطاقة إلى المصانع هي مشكلة كبيرة ولاتخص وزارة الكهرباء وحدها ، وإنما معني بها عدد كبير من الوزارات ، وعلى رأسهم وزارة المالية ، ولابد من إقرار حلول جذرية لمشكلة عامة تخص كل الصناع .

وطالب معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المنوفي بشأن انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادي نتيجة احتساب سعر تكلفة الكهرباء للمصنع بقيمة أعلى من السعر العالمي مما أثر على زيادة تكلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة بأنه حتي يحقق أرباح أن يبيع الطاقة للصناعة بسعر التكلفة ، وكذلك وتوضيح الفائض الذي يحمل المواطن تكلفة إضافية .

ولفت إلي أن الوزارات لا يجب أن تعمل في جزر منعزلة، ولا بد أن يكون هناك تنسيق حتي نحقق ١٠٠ مليار جنيه من عائد التصنيع ، لأننا ببساطة لو نزلنا أسعار الطاقة هنحقق أرباح تجارية.

وشدد على أنه لابد من اقرار حمايه لكل الصناعة وليس شركات قطاع الأعمال فقط ، وفي حالة فرض رسوم إغراق تكون علي كل الصناعات أو عدم فرضه ، ولابد من اقرار حلول جذرية تتناسب مع موارد الدولة.

وتابع أن هناك مصانع تري أن الحل في انشاء محطات الطاقة الشمسية فما هو فلسفة الكهرباء وكيفية احتساب التكلفة.