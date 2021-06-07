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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 116 ألف طن قمح و80 % زيادة عن المستهدف في أسوان

صوامع وشون القمح
صوامع وشون القمح بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان علي إنتظام  أعمال توريد وإستلام القمح لموسم الحصاد الحالى 2021 ، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة حتي الآن إلى 116 ألف طن وذلك منذ بداية موسم التوريد في إبريل الماضي .

 

وأشار محافظ أسوان إلي أنه تم وضع خطة مسبقة بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين من خلال تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة لمتابعة عمليات إستلام وتوريد القمح في بداية ونهاية الموسم .

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وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية المتابعة الميدانية من قبل أعضاء اللجنة لضمان إستمرارية الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الإستلام والفرز مع التحقق التام من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بأماكن التسليم من الصوامع والشون والبنكر .

 

ولفت المحافظ إلي أنه توجد توجيهات لكافة الجهات المختصة لتوفير مناخ تنافسى للمزارعين لتشجيعهم وحثهم لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجي وتجاوز المستهدف هذا العام والمتوقع له نحو 131 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد بزيادة  80 % عن العام الماضى نظراً لزيادة المساحات المنزرعة من القمح والتى وصلت إلى 104 ألف فدان وخاصة أن الدولة لا تدخر جهداً  في تقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان  .

 

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون جنيه على مساحة 3250 م2 حيث تم إعتماد 25 مليون جنية كمرحلة أولى للبدء في الإنشاءات وهو الذى يأتي فى إطار سعى المحافظة الجاد لنشر الوعى الثقافى والتنويرى لتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة .

 

جاء ذلك أثناء أجتماع محافظ أسوان بالسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، بجانب رئيس مركز ومدينة أسوان ومديرى الإسكان والتخطيط العمرانى والمشروعات والشئون القانونية والمتابعة .

 

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن إنشاء هذا الصرح الثقافى والمعرفى والحضارى يأتى ضمن إستثمار المقومات السياحية والتاريخية والثقافية والتراثية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون نواة لإنشاء مكتبات مماثلة في باقى المراكز والمدن بإعتبارها منارة علمية وثقافية وسياحية لإثراء الحركة الفكرية وتوعية وتدريب الشباب على المهارات التكنولوجية ، وأيضاً التسويق والترويج السياحى لأسوان .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية توريد محصول القمح

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