الأعلى للإعلام ينشر الخطة الإعلامية لتغطية 30 يونيو

فى اجتماع حضره كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تمت مناقشة الخطة الاعلامية للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو والذكرى السابعة لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية.



وتم الاتفاق على وضع بنود الخطة امام جميع وسائل الاعلام للاستعانة بها لمن يشاء حيث تتضمن خطوطا عريضة للانجازات الكبيرة التي تحققت فى السنوات الاخيرة على مختلف الاصعدة وآلية التنفيذ ، ويتم نشر الخطة على صفحات الجهات الثلاثة ، مع التأكيد على حرية وسائل الاعلام الاخذ بما ورد فيها من عدمه.

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