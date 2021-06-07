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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

32 ميدالية وكأسين لأبطال "دجلة" في السباحة.. وتحديات دولية جديدة للاعبي التنس

وادي دجلة
وادي دجلة

فاز لاعبو نادي وادى دجلة ببطولة كأس مصر لسباحة المسافات القصيرة، والتي أقيمت بالإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو الماضي، وحصد أبطال "دجلة" 32 ميدالية متنوعة بواقع 7 ميداليات ذهبية و12 ميدالية فضية و13 ميدالية برونزية، ليواصل أبطال دجلة مسيرة الإنجازات والبطولات والصعود على منصات التتويج بفضل الاجتهاد والمثابرة في التدريب وتوفير إدارة وادى دجلة أحدث نظم التدريب على يد أفضل وأكفأ المدربين.


وفي نفس البطولة، توج فريق وادى دجلة تحت 15 سنة بكأس المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، وعلى صعيد النتائج الفردية توجت غادة محمد بكأس أحسن سباحة بالبطولة تحت 15 سنة.


ويخوض أبطال وادى دجلة، خلال الشهر الجاري، تحديات جديدة لحصد المزيد من البطولات والميداليات، ففي بطولة التنس يشارك محمد صفوت لاعب وادى دجلة، والمصنف 163 عالميًا والأول عربيًا وأفريقيًا في 4 بطولات متتالية في شهر يونيو، يبدأها ببطولة Almaty ch 80 المقامة في كازاخستان في الفترة من 7 إلى 13 يونيو، تليها بطولة Almaty 2  ch 80 في الفترة من 14 إلى 20 يونيو، كما سيكون من ضمن المشاركين في بطولة Wimbledon في لندن في الفترة من 21 إلى 27 يونيو، وبطولة practice week وهي آخر بطولة لهذا الشهر في السويد في الفترة من 28 يونيو إلى 4 يوليو.


وفي لعبة التنس أيضًا، انضمت لجين محمد بطلة أندية وادى دجلة للتنس إلى قائمة المنتخب الوطني تحت 16 سنة التي تشارك بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، كما تشارك بطلة أندية وادى دجلة حبيبة مرزوق المصنفة الأولى أفريقيا في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي في الفترة من 17 إلى 20 يونيو.


كما توج اأبطال وادى دجلة للتنس بـ 3 كوؤس للمركز الأول ضمن منافسات البطولة الدولية للتنس وواصل لاعبو وادى دجلة للقدرات الخاصة انجازاتهم حيث تم تتويجهم بجوائز بطولة كأس مصر لتنس الطاولة بمنافسات الفردي والجماعي باجمالي 3 ميداليات.

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