الأمن العام يستهدف عنصرين إجراميين شديدي الخطورة.. تفاصيل

نجح قطاع الأمن العم برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في تحديد مرتكبى واقعة مقتل (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية ، بدائرة مركز دكرنس بالدقهلية) وهما ( إثنين من العناصر الإجرامية - لهما معلومات جنائية وسبق إتهامهما فى "17" قضية أبرزها "مخدرات – سرقة – ضرب").

وحال إستهدافهما بمكان إختبائهما بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف ، وأسفر ذلك عن إستشهاد أحد أفراد الشرطة "من قوة مديرية أمن الدقهلية" ، ومصرع العنصرين الإجراميين وعٌثر بحوزتهما على الآتى (بندقية آلية - بندقية خرطوش – كمية من الطلقات النارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.