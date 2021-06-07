"الأعلى للإعلام"يشارك فى وضع خطة الاحتفال بالذكرى الثامنة لـ ثورة يونيو

فى اجتماع حضره كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تمت مناقشة الخطة الاعلامية للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو والذكرى السابعة لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية.



تم الاتفاق على وضع بنود الخطة أمام جميع وسائل الإعلام للاستعانة بها لمن يشاء حيث تتضمن خطوطا عريضة للإنجازات الكبيرة التي تحققت فى السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة وآلية التنفيذ.

يتم نشر الخطة على صفحات الجهات الثلاث، مع التأكيد على حرية وسائل الإعلام الأخذ بما ورد فيها من عدمه.