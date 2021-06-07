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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"صناعة النواب" تناقش انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادي

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد محمد المنوفي؛ بشأن انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، نتيجة احتساب سعر تكلفة الكهرباء للمصنع بقيمة أعلى من السعر العالمي، مما أثر على زيادة تكلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة.

 

وأكد “المنوفي”، خلال اجتماع اللجنة الأخير، أن المصنع يعد أحد القلاع الصناعية الكبرى في صعيد مصر، وساهم في دعم الاقتصاد المصري لعقود من الزمن، وأدخل للدولة حوالي ٤٣ مليار جنيه ضرائب وتأمينات وأرباحا على مدار سنوات، وقدم للدولة كثيرًا.

 

واستعرض النائب، خسائر المصنع، مؤكدا أن أرباحه في 2017 كانت 2 مليار و700 مليون، وأرباح عام 2018 1 مليار و700 مليون، ثم بلغت الأرباح في 2019 حوالي 570 مليونا وفي عام 2020 بلغت خسارة المصنع مليارا و700 مليون. 

 

وطالب بإقرار سعر مخفض لأسعار توريد الكهرباء إلي مصنع الألومنيوم، وكذلك دراسة إنشاء  محطة طاقة شمسية، وتنظيم زيارة للجنة الصناعة؛ لزيارة المصنع على الطبيعة حتى تستبين معاناة عدم تحقيق أرباح بسبب ارتفاع تعريفة الكهرباء الموردة للمصنع.

مصنع الالومنيوم نجع حمادى طلب احاطة لجنة الصناعة بالبرلمان الطاقة

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