المسدس والبندقية ضغط هواء.. تدريبات مكثفة للمشاركين في البطولة العربية للرماية

تواصل الوفود العربية التحضير للمنافسات بالبطولة العربية للرماية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو الجاري، على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر، والمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة أكثر من 300 رامي ورامية.

وتقام اليوم الإثنين تدريبات رسمية لجميع الفرق، حيث تقام تدريبات رسمية ١٠ متر بندقية سيدات و١٠ متر مسدس سيدات.

ويستعد الرماة والراميات العرب للمشاركة في المنافسات المقبلة، حيث تقام غدا الثلاثاء، مسابقات ١٠ متر مسدس سيدات و١٠ متر بندقية سيدات، ويختتم اليوم بنهائيات نفس المسابقتين.

ويشارك فى البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات.