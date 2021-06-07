عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شاكر: 78.6 مليار جنيه دعم الكهرباء للمنازل والمصانع خلال الـ5 سنوات القادمة

الدكتور محمد شاكر،
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حجم الدعم الموجه لقطاع الكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة والذى تتحمل تكلفته وزارة المالية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى مساهمات وزارة المالية لصالح دعم الكهرباء للمنازل والمصانع خلال ال5 سنوات القادمة نحو 78.6 مليار جنيه.

 

وأوضح “شاكر”، أن وزارة المالية ساهمت بمبلغ 11 مليار جنيه لدعم الكهرباء للمنازل خلال العام المالى 20/21، ومن المتوقع أن تبلغ تلك المساهمات نحو 9.3 مليار جنيه خلال العام القادم 21/22، و5.7 مليار جنيه بحلول عام 22/23، و0.7 مليار جنيه خلال السنة المالية 23/24، لتبلغ قيمة مساهمات وزارة المالية لدعم الكهرباء للمنازل خلال ال5 سنوات القادمة نحو 26.7 مليار جنيه.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد المنوفى، بشأن مواجهة انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادى، وذلك نظرا لاحتساب سعر تكلفة الكهرباء التى يستهلكها المصنع بقيمة أعلى من سعر المعدلات العالمية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

 

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن معدل استهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر للفرد الواحد يعادل 10 أضعاف معدل استهلاك الفرد من الطاقة فى بعض الدول المجاورة لنا، لافتا إلى أن الكهرباء التى تذهب للمنازل تحصل على القسط الأكبر من الدعم الموجه لقطاع الكهرباء فى مصر.

 

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء كان يمر بمأساة حتى عام 2014، لافتا إلى أنه لم تكن هناك قدرة أو حتى إرادة سياسية حقيقة لإخراج الوطن من تلك الأزمة، مشيرا إلى أن سياسة تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء متبعة منذ عام 2008، وبلغ الأمر ذروته خلال لفترة السابقة لعام 2014 وبدأ قطع الكهرباء عن المدن الكبرى امتنع بعض المواطنين عن دفع فواتير الكهرباء.

 

كما لفت الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن ما تم إنجازه خلال ال7 سنوات الأخيرة هو إنجاز ضخم، مشيرا إلى أن مفاوضات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس شركة سيمنس قبل التعاقد على إنشاء محطات الكهرباء الجديدة كانت سببا فى زيادة الطاقة التى سيتم إنتاجها من هذا المشروع إلى 14 ألف ميجا وات مقابل 4800 ميجا كانت تنوى الشركة توليدها عبر مشروعاتها.

قطاع الكهرباء وزارة المالية طلب الإحاطة لجنة الصناعة البرلمان

ترشيحاتنا

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع أرتورو فيدال نجم إنتر ميلان

البنك المركزي: بيع أذونات خزانة بقيمة 540.6 مليون دولار

وزيرة البيئة: الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات وإرسالها إلي مجلس الدولة

محاولة هجوم على مبنى لحلف الناتو.. وإيطاليا تعلن التفاصيل

بمشاركة القوات الجوية والمظلات.. انطلاق التدريب المشترك "طويق - 2" بالسعودية

"صناعة النواب" تستدعي 3 وزراء لبحث أزمة تكلفة الطاقة بمصنع الألومنيوم بنجع حمادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تمرد وعصيان .. أزمة عنيفة تضرب الترجي قبل موقعة الأهلي

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

أشرف صبحي : دعم الرئيس السيسي السبب في إنجازات الرياضة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

فيديوجراف.. حبة الغلال السامة خطر يهدد الملايين

فيديوجراف.. الفنان الإنسان .. تامر حسني يلبي طلب معجبة

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ