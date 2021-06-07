شاهد.. أحمد حسن كوكا يقضي إجازته بصحبة طفلته ليلى

شارك أحمد حسن كوكا لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني، متابعيه صورة جديدة عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" خلال قضائه الإجازة الاجازة".



وظهر أحمد حسن كوكا وهو يداعب طفلته ليلي علي شاطئ البحر مستمتعًا بالطقس المشمس، وعلق قائلا: "Lilly ❤️ #niece"، ولاقت الصور إعجاب الكثير من متابعيه.



وتوج أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني هذا الموسم وشارك مع فريقه في 17 مباراة في الدوري اليوناني، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 آخرين، كما شارك في 8 مباريات في البلاي أوف سجل هدفين وصنع مثلهما.



وغاب أحمد حسن كوكا عن أولمبياكوس اليوناني لمدة 50 يوما خلال الموسم الحالي بسبب إصابته بفيروس كورونا وتعرضه لمضاعفات.



