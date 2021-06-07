%10 إتاوة للحكومة.. النواب يرخص لوزير البترول التنقيب بالصحراء الشرقية وخليج السويس

شهدت الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب عنه وتنميته، والذي وافق عليهم مجلس النواب.



اتفاقية الترخيص لوزير البترول

وجاء مشروع القانون الأول بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).



وجاء مشروع القانون الثاني بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع)

اتاوة مستحقة للحكومة



وتضمنت الاتفاقية عدد من الأحكام ومنها فرض إتاوة مستحقة للحكومة، حيث تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة في المائة (10%) من مجموع كمية البترول المنتج و المحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل جنوب هذه الإتاوة و تدفعها و لا يلتزم بها المقاول، ولا يترتب على دفع جنوب للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً ينسب للمقاول.

