جوميز مهاجم الهلال السعودي مطلوب في الدوري القطري

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز، نجم الهلال السعودي، مطلوب في الدوري القطري.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن نادي الهلال تلقى عرضا شفهيا من أحد الأندية القطرية، لشراء المدة المتبقية من عقد المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهلال لم يقرر مستقبل جوميز حتى ينتهي جارديم مدرب الفريق الجديد من تقديم تقريره الفني عن اللاعبين واحتياجاته للموسم المقبل.

وأشارت إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى جوميز لتجديد تعاقده موسما إضافيا مع الهلال وإنهاء مسيرته بنهاية موسم 2022-2023.

جوميز حصل على لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ 24 هدفًا، قاد بهم الهلال لحصد لقب الدوري.