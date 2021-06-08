اقتصاد الإمارات|"رواد" تختتم النسخة الثامنة من برنامج تطوير المطاعم

اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة النسخة الثامنة من برنامج الدبلوم المهني في تطوير المطاعم بمشاركة 10 متدربين من رواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع الريادية العاملة في قطاع المطاعم والضيافة في إمارة الشارقة.

و قال تقرير صادر عن وكالة الامارات الرسمية " وام" ان البرنامج الذي عقد مؤخراً عبر تقنية الاتصال المرئي على مدى أسبوعين تضمن مجموعة من المحاور والموضوعات والتي توزعت على أيام الدبلوم قدمها مجموعة من المدربين الخبراء في مجال تأسيس وإدارة المطاعم وعدد من أصحاب المشاريع الناجحة في هذا القطاع .

وشملت محاور الدبلوم موضوعات مختلفة حول بناء التميز في مشروعات الضيافة بالدولة ومعايير الإدارة الناجحة للمطاعم واستراتيجية النمو فيها وتحليل السوق وبناء أسس التكلفة والتسعير وعروض تطوير المبيعات وكيفية إدارة حركة التدفق النقدي والسيولة فيها اضافة الى تحليل واستعراض مجموعة من التجارب الملهمة والقصص الناجحة في إدارة المطاعم وقيادة المنافسة والتطوير فيها بالإضافة إلى تطوير أعمال الضيافة بأفكار إبداعية.

و ذكر سعادة حمد علي عبدالله المحمود مدير "رُوّاد" ان المؤسسة وللعام الخامس على التوالي تنظم هذا الدبلوم والذي انطلق لأول مرة عام 2017 بهدف مساعدة الشباب الراغبين في بدء وتأسيس مشاريع ناشئة في قطاع المطاعم والقهوة والضيافة وتحفيزهم على استثمار هواياتهم وشغفهم في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن هذا القطاع يتميز بأنه حيوي وسريع التطور بصورة استثنائية ويواكب التغير المتسارع في متطلبات العملاء ويلبي أيضاً تطور مهارات الجمهور وقدرتهم في الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالمطاعم وإمكانية معرفة تقييم منتجاتها ومستوى الخدمة فيها وبالاستفادة من قنوات التواصل الذكية والإلكترونية السريعة وسهلة الاستخدام.