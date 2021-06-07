عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صين تنتصر اقتصادينا بعد وباء كورونا

بسرعة الصاروخ.. نمو صادرات الصين لـ51 % بعد عام من حظر كورونا

نمو واردات الصين
نمو واردات الصين بنسبة هائلة

نمت واردات الصين بأسرع وتيرة لها منذ  عقد من الزمان ، مدعومة بارتفاع أسعار السلع الأساسية والطلب على المواد الخام ، حيث تعد الصين  ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة بعد قلة حدة وباء كورونا.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، استمر الطلب الخارجي على السلع الصينية قوياً مع استمرار نمو الصادرات ، وإن كان بوتيرة أبطأ من ذي قبل ، مدفوعاً بالطلب العالمي مع خروج المزيد من البلدان من دائرة حظر كورونا.


و تظهر البيانات الجمركية الصادرة اليوم أن واردات الصين ارتفعت بنسبة 51 في المائة في مايو عن نفس الشهر من العام الماضي ،  وهي أسرع وتيرة منذ مارس 2010.

 

فيما  ارتفعت الصادرات بنسبة 28 في المائة ، وهو ما يمثل تباطؤًا من أبريل وأقل من توقعات المحللين.


وقال جوناثان كافينا ، كبير استراتيجيي السوق في إنفورما جلوبال ماركتس ، إن الأرقام كانت "صحية إلى حد ما".

 

وأضاف  في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: "نعلم أن الطلب العالمي لا يزال يتعافى ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه قرب نهاية الربع الثاني والربع الثالث مع انفتاح الاقتصادات المتقدمة الرئيسية لكن بعض المحللين يقولون إنه على الرغم من قوتها ، تشير هذه الأرقام إلى أن النمو قد يستقر ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأخير في الموانئ في جنوب الصين ، فضلاً عن نقص أشباه الموصلات التي تضر بصادرات السلع الإلكترونية.
 

سرعة الصاروخ نمو صادرات الصين الصين الزمان واردات وتيرة واردات الصين

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الطرق: إنشاء 5 آلاف كيلو متر بتكلفة 175 مليار جنيه

بالأسماء .. راكتا تعلن عن تشكيل مجلس إدارتها لمدة 3 سنوات

68 % ارتفاعا بإصابات كورونا في بريطانيا .. وجونسون يصر على إنهاء التباعد

صفقة بـ 3.2 مليون جنيه.. ضبط 150 طربة حشيش مع عناصر إجرامية في الدقهلية

رئيس فريق مرسيدس : الأداء الحالي في فورمولا 1 غير مقبول

وزير التجارة البولندي: شراكات لتوطين صناعة البرمجيات واللوجيستيات بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تمرد وعصيان .. أزمة عنيفة تضرب الترجي قبل موقعة الأهلي

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

تولى المنصب بعد رحيل سيد متولي.. وفاة رئيس النادي المصري البورسعيدى الأسبق

بمشاركة القوات الجوية والمظلات.. انطلاق التدريب المشترك "طويق - 2" بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

فيديوجراف.. حبة الغلال السامة خطر يهدد الملايين

فيديوجراف.. الفنان الإنسان .. تامر حسني يلبي طلب معجبة

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ