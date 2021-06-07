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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: إقامة مجمعات خدمية وصناعية بالقرى الأم المدرجة ضمن "حياة كريمة"

محافظ الفيوم اثناء
محافظ الفيوم اثناء الحوا ر المجتمعى

واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سلسلة الحوارات المجتمعية مع أهالي مركزي اطسا ويوسف الصديق، للوقوف على مقترحات ومطالب الأهالي، وتوعيتهم بآليات ونسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

أجرى "الأنصاري" اللقاء المجتمعي الثالث بمركز اطسا والذي عُقد بمقر الوحدة المحلية بقرية قلمشاة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، وممثلين عن المرأة، والشباب، وعدد من أهالي المركز.

 

في مستهل اللقاء، قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تقتحم مشكلات مزمنة ومتراكمة منذ سنوات طويلة، لإيجاد حلول جذرية لها في توقيتات زمنية محددة، مؤكداً حرصه على عقد الحوارات المجتمعية مع المواطنين للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم لوضعها حيز التنفيذ.

 

وأضاف، أن معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية تتحرك بسرعة متلاحقة بشكل أسبوعي، حيث بدأ تنفيذ 4 مشروعات جديدة للصرف الصحي و11 مشروعا تعليميا بمركز اطسا، بمعدلات تنفيذ جيدة، مشيراً إلى أن المبادرة لا تقتصر على رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فقط، وإنما تهدف إلى بناء الإنسان وتمكينه من العمل في بيئته المحلية، وتوفير دخل يضمن له حياة كريمة في محل إقامته. 



وكشف “الأنصاري” عن الاستعانة بالعمالة المؤقتة لفي المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهالي هذه القرى، بهدف فتح مجالات جديدة من فرص العمل وتحقيق أقصى استفادة للأهالي، لافتاً إلى أن جميع القرى المستهدفة سيتم تغطيتها بخدمة الصرف الصحي.

 

وأوضح أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والكهرباء والطرق وغيرها من مشروعات البنية التحتية جميعها مكونات أساسية بالمبادرة الرئاسية، مشيراً الى أن جميع المنشآت الصحية التي سيتم تنفيذها من خلال المبادرة، تتم وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، حتى تكون هذه المنشآت مجهزة بشكل كامل عند تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الفيوم.

 

وأعلن عن إنشاء مجمعات خدمية وصناعية بالقرى الأم التي تشملها المبادرة، مع استغلال الميزات النسبية لكل قرية، وتنميتها وتسويق منتجاتها، إلى جانب التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وإتاحة فرص العمل والبرامج التدريبية والتمويل اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأهالي هذه القرى، مؤكداً أن الهدف الأكبر هو إلغاء مصطلح "العوز" وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي للأسرة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

كما أعلن محافظ الفيوم، عن الإعداد لإنشاء صفحة إلكترونية تفاعلية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حتى يتمكن أهالى المحافظة من الوقوف على ما تم تنفيذه من مشروعات ونسب الإنجاز بها، موجهاً بعمل لوحات إرشادية بموقع كل مشروع توضح مكونات المشروع والهدف منه ومدة التنفيذ، لإحكام الرقابة المجتمعية على تنفيذ تلك المشروعات.

 

وأكد المحافظ أنه سيتم التنسيق مع البنك الزراعي المصري للتوسع في تطبيق مبادرة "باب رزق" التي تم إطلاقها منذ عدة أيام بقرية منية الحيط، لتشمل عدة قرى أخرى منها قرية قلمشاة.

 

ووجه المحافظ، رئيس مدينة اطسا، بعقد لقاءات مع السائقين ورؤساء الوحدات القروية، لاختيار أماكن مجهزة كمواقف انتظار لسيارت الأجرة، بدلاً من المواقف العشوائية، بهدف التيسير على المواطنين، كما وجه بوضع حلول هندسية سريعة لبعض الطرق الحيوية غير الممهدة، لحين البدء في أعمال رصف تلك الطرق.  

 

فيما أشار نائب المحافظ، إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين عن ديوان عام المحافظة، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، والمكاتب الاستشارية، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بمشروعات مبادرة "حياة كريمة"، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأسبوع القادم البدء في توصيل الغاز الطبيعي لعدد من قرى مركز اطسا.

 

وأضاف، أنه يجري تنفيذ عدد من مشروعات تبطين الترع بمركزي إطسا ويوسف الصديق وفقاً للمعايير والقياسات المحددة من قِبل وزارة الري، مشيراً الى أن مشروعات الزراعة والري تتحرك بصورة متكاملة، كما أن مشروعات تبطين الترع يصاحبها التوسع في مشروعات الري الحديث، وتبطين المساقي، للحفاظ على المياه من الإهدار وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية.

 

وأٔكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً ملحوظاً ونتائج حقيقية إيجابية، نتيجة التوسع فى تنفيذ مشروعات الري الحديث وتبطين الترع والمساقي، بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والري والبنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات.

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وكشف نائب المحافظ أنه يجري العمل على توفير عدد من المقرات الجديدة للبنك الأهلي بمركزي اطسا ويوسف الصديق، وزيادة عدد ماكينات الـATM للتسهيل على المواطنين، كما تم اعتماد خطة متكاملة للتعليم بالمحافظة يتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات، لافتاً إلى تنفيذ أكثر من 70 مشروعا تعليميا بمركزي اطسا ويوسف الصديق ضمن مبادرة "حياة كريمة".

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