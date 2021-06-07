هيئة الاوقاف لـ النواب: جنيهان إيجار المتر للمنزل الخرسانة بالشرقية و3 للتجارى

أكد المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية ، أن وزارة الأوقاف حريصة على مراعاة الظروف الإجتماعية للمواطنين، بتحديد قيمة إيجارية منخفضة للمنازل المبنية على أراضي الهيئة.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور اسامة العبد ، وكيل اللجنة، بحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، بوزارة الاوقاف، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة هاشم، بشأن مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف بقرية كفر الجراية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.



وأوضح رئيس هيئة الأوقاف اأنه فيما يتعلق بشكوى النائبة مروة هاشم من إرتفاع القيمة الإيجارية للمواطنين الذين تقع منازلهم على أراض الوقف، فإنه تم تقدير سعر المتر للمنازل من خلال تقسيم المباني على 3 مستويات، وهي كالتالي:.

1- بالنسبة للمباني المقامة بالدبش تم تقدير سعر المتر بقيمة واحد جنيها للدور الواحد

2- تم تقدير سعر المتر للمنازل المقامة بالخرسانة المسلحة بقيمة جنيهان للدور الواحد

3- تم تقدير سعر المتر للنشاط التجاري بقيمة ثلاث جنيهات.



وبشأن مطالب النائبة مروة هاشم باستبدال منازل القرية بسعر يتناسب مع حالة المواطنين الفقراء وتقنين أوضاعهم فيما يخص المباني المقامة على أراض الأوقاف، قال المهندس علاء عبدالعزيز ، إنه تم تحرير عقد إيجار ينتهي بالاستبدال محددة المدة بالقيمة العادلة مع مراعاة ظروف كل حالة تقنين محدد المدة بما لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأضاف أنه يتم تحصيل مقابل انتفاع من تاريخ التعدي حتي تاريخ التعاقد علي أن يتم خصم 50% طبقا لقرار مجلس قيادات الهيئة، بما لا يجاوز خمس سنوات إعمالاً لأحكام التقادم الخمس المقرر قانوناً.

وأوضح المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة ألغت شرط قيام واضع اليد بالتنازل عن المباني، وتم التيسير على المواطنين بسداد 25% من إجمالي مستحقات الهيئة وتقسيط باقي المديونية.



كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم حصر أملاك الأوقاف وتحديثها بشكل مميكن، للحفاظ عليها خاصة الواقعة داخل المدن، والتي تغير معالمها.

واكد رئيس هيئة الأوقاف ، إنه تم الانتهاء في عام ٢٠١٨ من اعداد اطلس خاص بجميع ممتلكات الوقف يتكون من ٩٢ مجلد وتم تسليمه لجميع المحافظين كما يتم حاليا تحديث الحصر ومطابقته بالخرائط الجغرافية ‫.