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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم أثناء تفقده الامتحانات

تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠/٢٠٢١   بكليات الخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق والتربية الرياضية، بحضور د. زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية، ود. أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، ود. حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكليات، وذلك اليوم الإثنين.  


وخلال الجولة اطمأن د. أحمد جابر شديد، على سير إجراء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

 

رئيس جامعة الفيوم: 7 سنوات من الإنجازات العملاقة للرئيس

وصرح رئيس الجامعة، أن جامعة الفيوم بصدد تجهيز قاعات ومعامل بأحدث أجهزة الكمبيوتر لإجراء الامتحانات مميكنة.

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رئيس جامعة يتفقد سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

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