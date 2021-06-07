رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠/٢٠٢١ بكليات الخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق والتربية الرياضية، بحضور د. زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية، ود. أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، ود. حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكليات، وذلك اليوم الإثنين.



وخلال الجولة اطمأن د. أحمد جابر شديد، على سير إجراء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وصرح رئيس الجامعة، أن جامعة الفيوم بصدد تجهيز قاعات ومعامل بأحدث أجهزة الكمبيوتر لإجراء الامتحانات مميكنة.

09a25f74-c60b-43ee-b8de-23e30114c1df

84d6704d-ff92-4d4d-8364-3ab684aab656

827d53bf-8e0d-4c1d-b9f8-9bd1d93b2fa8

867a08d0-59b3-4685-b94a-5b2fe3708b97

977ae7ef-3a71-417f-9e15-6a1d1ca45540

da47dfe8-2703-4693-9a46-11ed2c202199