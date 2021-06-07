دينا الشربيني تروج لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين .. شاهد

روجت الفنانة دينا الشربيني لفيلمها الجديد البعض لايذهب للمأذون مرتين المقرر عرضه بدور العرض السينمائية في 7 يوليو المقبل.



ونشرت دينا بوستر الفيلم عبر "انستجرام" وتصدرت الفنانة بوستر الفيلم بشكل فردي، وكتبت "#البعض_لا_يذهب_للمأذون_مرتين

من ٧/٧ فى كل سينمات مصر و الدول العربية

#كريم_عبدالعزيز #ديناالشربيني #ماجد_الكدواني #بيومي_فؤاد"



"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كل من كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.