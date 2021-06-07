قطع مسافة 500 كم.. قطيع من الأفيال يتجول فى شوارع مدينة كونمينج بالصين

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الصين صورا لمجموعة من الأفيال تتجول بحرية في مقاطعة " يونان " جنوب غرب الصين .



حسب وسائل الإعلام الصينية، فإن المواطنين في جنوب غرب الصين رصدوا قطيعا من الافيال يمشي بحرية في منطقة مأهولة بالسكان بالقرب من منطقة الغابات .

وذكرت وسائل الإعلام الصينية، أن قطيع الافيال قطع حوالي 500 كم، من مكانهم في الغابات في ولاية شيشوانجبانا إلى مدينة كونمينج .



وشاهد المواطنون في مدينة كونمينج قطيع الأفيال و هو يسير بحرية تامة في الشوارع بمناطق مأهولة بالسكان ما أثار دهشتهم



يذكر أن الأفيال عطلت أكثر من 500 شخص عن السير في الشارع بسبب حجمها الضخم الذي لا يسمح إلا بمرور عدد قليل من المواطنين بجانبهم، و سببت في تعطل سير 100 سيارة أثناء عبورها تلك المنطقة عالية الكثافة السكانية