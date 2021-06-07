التمويل العقاري: أكثر من مليون ونصف شاب تقدموا لمشروعات الإسكان الاجتماعي.. فيديو

قالت مي عبد الحميد ، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، أنه خلال الـ7 سنوات الماضية حدث الكثير من الانجازات في مجال الإسكان ويشعر بها الجميع ، انتهينا من بناء 505 ألف وحدة سكنية تكلفنهم 83 مليار جنيه .



وأضافت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، " سلمنا وحدات سكنية لأكثر من 365 ألف أسرة ، ونقدم فرص كبيرة لدعم التمويل العقاري بناء على الشروط المناسبة .

وأوضحت عبد الحميد ، أن هناك مبادرات للوحدات السكنية سيتم عملها لمدة 30 سنة ، لافتة إلى أن الدولة تتحمل مسئولية مرافق الوحدات السكنية ، والوحدات التي تم تسليمها كان متوسط سعرها 150 ألف جنية .

وتابعت : " أكثر من مليون ونصف شاب تقدموا لمشروع الإسكان الاجتماعي في كافة الاعلانات السكنية التي تم طرحها ".