هاشتاج #عهد_السيسى_انجازات_وقياده يتصدر تويتر

تداول الكثير من رواد موقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج “#عهد_السيسى_انجازات_وقياده ”،أشاد من خلاله المغردون بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملفات الدولة المختلفة من إقتصاد وسياحة والقضاء علي العشوائيات وأيضا حسن علاقاته مع جميع دول العالم.

وتفاعل عدد كبير من المغردين عبر الهاشتاج جاءت أبرزها كالأتي:

_"#عهد_السيسى_انجازات_وقياده البرلمان العربى يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسى "وسام القائد" الذى يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول رئيسي وافتخر بيه لأخر يوم فى عمري".

_إنجاز غير مسبوق فى القضاء على العشوائيات والتصالح بمخالفات البناء فى عهد الرئيس السيسي #عهد_السيسى_انجازات_وقياده

وغرد أخرون :"فى الثاني من أبريل 2018 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسةحاصدا 97% من الأصوات وخلال السنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي تحققت الكثير من الإنجازات منها 14762 مشروعا فى مختلف القطاعات جرى الانتهاء منه #عهد_السيسى_انجازات_وقياده".