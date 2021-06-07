وفد شركة هواوى العالمية يتفقد مركزي خدمات الطوارىء والمواطنين في بورسعيد

تفقد المهندس عمرو عثمان ، نائب محافظ بورسعيد ، يرافقه أعضاء وفد شركة هواوى العالمية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات مركز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة ببورسعيد ومركز خدمة المواطنين وحديقة فريال ، اليوم .

وذلك عقب اجتماع نائب المحافظ مع أعضاء الوفد ، لمناقشة سبل التعاون مع الشركة والاستفادة من الخدمات التى تقدمها الشركة وتطبيقها فى محافظة بورسعيد .

واستمع الوفد لشرح موجز عن سير العمل داخل مركز خدمات الطوارئ والسلامة العامة ، والذى شهد تطوير على أعلى مستوى وفقا لأحدث النظم التكنولوجية والرقمية ، كما تم استعراض أقسام العمل داخل المركز وعرض بيان تجريبى لكيفية سرعة التعامل مع الأزمات والتنسيق بين كافة الجهات المعنية .

كما استمع الوفد ، إلى الخدمات المقدمة بمركز خدمة المواطنين وقدمت مديرة المركز شرح موجز عن أهم الأعمال والتفاعل مع اي طلبات وكذلك حصوله على المركز الأول عدة مرات في التفاعل مع شكاوى المواطنين.



كما تم زيارة حديقة فريال التاريخية والمرور على المنصات التاريخية لها.

من جانبهم ، أشاد أعضاء الوفد بمركز خدمات الطوارئ والسلامة العامة ، وخدمة المواطنين وحديقة فريال ، مؤكدين أن محافظة بورسعيد دائما سباقة فى تطبيق المشروعات العملاقة التى تشهدها الدولة المصرية لأول مرة ، كما أشادوا بنجاح تجربة التحول الرقمى ببورسعيد ، والتى كانت البداية لانطلاق المشروع وتطبيقه فى المحافظات الأخرى ، وأكد الوفد على فخره بالتعاون مع محافظة بورسعيد الرائدة فى كافة المجالات .

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