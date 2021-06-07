عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد شركة هواوى العالمية يتفقد مركزي خدمات الطوارىء والمواطنين في بورسعيد

وفد شركة هواوى العالمية
وفد شركة هواوى العالمية

تفقد المهندس عمرو عثمان ، نائب محافظ بورسعيد ، يرافقه أعضاء وفد  شركة هواوى العالمية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات مركز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة ببورسعيد  ومركز خدمة المواطنين وحديقة فريال ، اليوم .

 

وذلك عقب اجتماع نائب المحافظ مع أعضاء الوفد ، لمناقشة سبل التعاون مع الشركة والاستفادة من الخدمات التى تقدمها الشركة وتطبيقها فى محافظة بورسعيد .

 

واستمع الوفد لشرح موجز عن سير العمل داخل مركز خدمات الطوارئ والسلامة العامة ، والذى شهد تطوير على أعلى مستوى وفقا لأحدث النظم التكنولوجية والرقمية ، كما تم استعراض أقسام العمل داخل المركز وعرض بيان تجريبى لكيفية سرعة التعامل مع الأزمات والتنسيق بين كافة الجهات المعنية .

 

كما استمع الوفد ، إلى الخدمات المقدمة بمركز خدمة المواطنين وقدمت مديرة المركز شرح موجز عن أهم الأعمال والتفاعل مع اي طلبات وكذلك حصوله على المركز الأول عدة مرات في التفاعل مع شكاوى المواطنين.

 

نائب المحافظ يبحث مع وفد شركة هواوى العالمية منظومة التحول الرقمى فى بورسعيد

نائب المحافظ يبحث مع وفد شركة هواوى العالمية منظومة التحول الرقمى فى بورسعيد


كما تم زيارة حديقة فريال التاريخية والمرور على المنصات التاريخية لها.

 

من جانبهم ، أشاد أعضاء الوفد بمركز خدمات الطوارئ والسلامة العامة ، وخدمة  المواطنين وحديقة فريال ، مؤكدين أن محافظة بورسعيد دائما سباقة فى تطبيق المشروعات العملاقة التى تشهدها الدولة المصرية لأول مرة ، كما أشادوا بنجاح تجربة التحول الرقمى ببورسعيد ، والتى كانت البداية لانطلاق المشروع وتطبيقه فى المحافظات الأخرى ، وأكد الوفد على فخره بالتعاون مع محافظة بورسعيد الرائدة فى كافة المجالات .

IMG-20210607-WA0075
IMG-20210607-WA0075
IMG-20210607-WA0074
IMG-20210607-WA0074
IMG-20210607-WA0077
IMG-20210607-WA0077
IMG-20210607-WA0073
IMG-20210607-WA0073
IMG-20210607-WA0068
IMG-20210607-WA0068
IMG-20210607-WA0076
IMG-20210607-WA0076
IMG-20210607-WA0071
IMG-20210607-WA0071
IMG-20210607-WA0069
IMG-20210607-WA0069
IMG-20210607-WA0070
IMG-20210607-WA0070
IMG-20210607-WA0065
IMG-20210607-WA0065
IMG-20210607-WA0064
IMG-20210607-WA0064
IMG-20210607-WA0072
IMG-20210607-WA0072
IMG-20210607-WA0066
IMG-20210607-WA0066
IMG-20210607-WA0067
IMG-20210607-WA0067
IMG-20210607-WA0059
IMG-20210607-WA0059
IMG-20210607-WA0062
IMG-20210607-WA0062
IMG-20210607-WA0061
IMG-20210607-WA0061
IMG-20210607-WA0060
IMG-20210607-WA0060
IMG-20210607-WA0063
IMG-20210607-WA0063
IMG-20210607-WA0053
IMG-20210607-WA0053
IMG-20210607-WA0058
IMG-20210607-WA0058
IMG-20210607-WA0056
IMG-20210607-WA0056
IMG-20210607-WA0057
IMG-20210607-WA0057
IMG-20210607-WA0054
IMG-20210607-WA0054
IMG-20210607-WA0051
IMG-20210607-WA0051
IMG-20210607-WA0049
IMG-20210607-WA0049
IMG-20210607-WA0055
IMG-20210607-WA0055
IMG-20210607-WA0052
IMG-20210607-WA0052
IMG-20210607-WA0050
IMG-20210607-WA0050
محافظ بورسعيد تكنولوجيا المعلومات عمرو عثمان شكاوى المواطنين حديقة فريال التاريخية هواوي شركة هواوي اخبار بورسعيد

موضوعات متعلقة

استمرار حملات التطهير والتعقيم المكثفة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد

تميز بالعطاء والإخلاص.. الغضبان ينعى نقيب أطباء أسنان بورسعيد

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الطرق: إنشاء 5 آلاف كيلو متر بتكلفة 175 مليار جنيه

بالأسماء .. راكتا تعلن عن تشكيل مجلس إدارتها لمدة 3 سنوات

68 % ارتفاعا بإصابات كورونا في بريطانيا .. وجونسون يصر على إنهاء التباعد

صفقة بـ 3.2 مليون جنيه.. ضبط 150 طربة حشيش مع عناصر إجرامية في الدقهلية

رئيس فريق مرسيدس : الأداء الحالي في فورمولا 1 غير مقبول

وزير التجارة البولندي: شراكات لتوطين صناعة البرمجيات واللوجيستيات بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تمرد وعصيان .. أزمة عنيفة تضرب الترجي قبل موقعة الأهلي

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

تولى المنصب بعد رحيل سيد متولي.. وفاة رئيس النادي المصري البورسعيدى الأسبق

بمشاركة القوات الجوية والمظلات.. انطلاق التدريب المشترك "طويق - 2" بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

فيديوجراف.. حبة الغلال السامة خطر يهدد الملايين

فيديوجراف.. الفنان الإنسان .. تامر حسني يلبي طلب معجبة

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ