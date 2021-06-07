متحف الحضارة يستضيف احتفالية توزيع جوائز النسخة 13 من مسابقة الاتحاد الأوروبي السنوية للتصوير الفوتوغرافي

استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط احتفالية توزيع جوائز مسابقة الاتحاد الأوروبي السنوية للتصوير الفوتوغرافي في نسختها الثالثة عشرة وموضوعها هذا العام " رحلة الى الماضي مصر ومستقبلها" والتي تم تنظيمها بالتعاون بين مكتب الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووزارات السياحة والاثار والبيئة والدولة للإعلام .





حضر الاحتفالية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وحسام محسن مساعد وزير الدولة للإعلام، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير رؤوف سعد رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وألقي الدكتور أحمد غنيم نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كلمة نقل خلالها تحيات وترحيب وزير السياحة والآثار بالفائزين وجميع الحاضرين.

كما تحدث عن عنوان المسابقة هذا العام "رحلة إلى ماضي مصر ومستقبلها"، وأن موكب المومياوات الملكية الذي شهده العالم في أبريل الماضي يجسد هذا العنوان حيث يربط بين الماضي والحاضر، مسلطاً الضوء علي المتحف والوسائل التكنولوجية به وأنه ليس فقط قاعات لعرض القطع الأثرية بل هو منارة ثقافية حضارية.

ووجه الشكر للقائمين على فكرة المسابقة والتي حققت الهدف المرجو منها، كما قام بتكريم الفائزين بالمسابقة.

ومن جانبه، أشار السيد ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن المسابقة هذا العام تلقي الضوء على جمال المعالم الأثرية التاريخية، والمشاريع الحديثة المتميزة، والصلة بين حضارة مصر ومشاريع التنمية المستدامة الحديثة المنفذة في العديد من المجالات، لافتا إلى أنه شارك في المسابقة هذا العام ٦٤٢ مصورا بأكثر من ١٦٠٠ صورة.

وأوضح أبو سديرة أن وزارة السياحة والآثار قامت بتكريم اثنين من الفائزين بتقديم جائزة لهما عبارة عن رحلة سياحية لمدينة الغردقة، كجائزة خاصة لإبرازهم جمال وعراقة المعالم السياحية والأثرية من خلال الصور التي شاركا بها، كما قدمت وزارة البيئة، من خلال "إيكو إيجبت"، جائزة خاصة لأحد الفائزين عن صورته في "البلو هول" في دهب، عبارة عن رحلة إلى محمية نبق في جنوب سيناء، كما حصل اثنان من الفائزين على درع تكريمي من وزارة الدولة للإعلام لصورهما التي تعزز رؤية مصر 2030 من خلال تسليط الضوء على إنجازات الدولة في مختلف مجالات التنمية المستدامة. وحصل المشاركون أصحاب أفضل 30 صورة على شهادات تقدير.

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