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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-6-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارا بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8-6-2021، بعد أن هوى أمس بمتوسط 7 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة لدى محلات الصاغة.


وحسب ما نقله موقع "إيجيبت جولد بريس" بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة بين الذهب نحو 925 جنيها.

 


ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأعلى انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 809 جنيهات.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 693 جنيها.


بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 539 جنيها .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6472 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.8 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 924.6 ألف جنيه.

 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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