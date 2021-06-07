فريق هندسة الأزهر يفوز بالمركز الأول في مسابقة تطوير كورنيش قنا

تقدم الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور علي حسن عميد كلية الهندسة بقنا والدكتور محمد جلال وكيل الكلية وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة والتقدير إلى الدكتور عباس محمود المدرس بقسم الهندسة المعمارية وفريق العمل بكلية الهندسة بنين بقنا بمناسبة حصولهم على المركز الأول وفوزهم بالجائزة الأولى على مستوى الجمهورية.

وفاز فريق هندسة الأزهر بقنا، في المسابقة التى طرحتها محافظة قنا لتنفيذ مقترح تطوير كورنيش النيل بمحافظة قنا بين عدد كبير من المكاتب الهندسية والجامعات، الذين شاركوا في هذه المسابقة.



يضم فريق العمل الفائز بالمشروع المهندس محمد يوسف والمهندس أحمد نفادي المدرسين المساعدين بقسم العمارة بالكلية وكلا من إسلام محمد و عاصم عبد الغفار و عبد الله محمد طه و أسامة السيد الطلاب بقسم العمارة بالكلية.



وتمنى نائب رئيس جامعة الأزهر، دوام التوفيق والنجاح لجميع منسوبي جامعة الأزهر فى كافة الميادين.

تفعيل دور الخريطة البحثية

كما عقد الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم إجتماعاً مع رؤساء الأقسام بكليات الشريعة والقانون، واللغة العربية، والبنات الإسلامية، وأصول الدين والدعوة، بحضور الدكتور وليد صابر، والدكتورة إسلام سمير، والدكتور أحمد يوسف مهدي، أعضاء المكتب الفني، وذلك بمقر مركز المنتجات الزراعية وبحوثها بأسيوط، وذلك لمناقشة تفعيل دور الخريطة البحثية للأقسام؛ للتيسير على الباحثين، ولدعم العملية البحثية لكليات جامعة الأزهر، وذلك من خلال عمل خريطة بحثية لكل قسم يتم اعتمادها من خلال لجنة الإرشاد الأكاديمي بالجامعة، وذلك في ضوء المنهج الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف.



وخلال اللقاء دار حواراً تفاعلياً بين نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، ورؤساء الأقسام، حول دور الأقسام في وضع الخريطة البحثية بما يسهم في تفعيل البحث العلمي وموافقته للمنهج الوسطي للأزهر من جانب، ومصلحة الباحث من جانب آخر، وقد تم الإتفاق على إعداد الخريطة البحثية لكل قسم في موعد أقصاه منتصف شهر يوليو القادم.

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