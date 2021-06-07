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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة عالمية حول أصل فيروس كورونا.. اتهامات جديدة بتصنيع الوباء القاتل في مختبر

نظرية جديدة حول أصل
نظرية جديدة حول أصل كورونا

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الشهيرة نبأ صادما حول أصل الوباء القاتل للكثيرين، فيروس كورونا ، مؤكدة ان التسلسل الوراثي للفيروس، يؤكد إنه ربما يكون مصنع داخل مختبر صيني.


وقال خبيران أمريكيان أن تسلسل التركيب الوراثي الخاص بفيروس كوورنا يشير بقوة إلى أن الفيروس تم تصنيعه داخل مختبر صيني، وذكرا ذلك في مقال لهما عبر  صحيفة "وول ستريت جورنال"، ليؤكدا بذلك مزاعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال إنه متأكد من تسرب كورونا من مختبر في ووهان الصينية.

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وفي المقال الذي كتبه كل من الدكتور ستيفن كواي الرئيس التنفيذي لشركة "أتوسا ثيرابيوتكس"، التي تطور علاجات لسرطان الثدي وفيروس كورونا، وريتشارد مولر، أستاذ الفيزياء في جامعة كاليفورنيا بيركلي، قالا إن السبب الأكثر إقناعا لقبول فرضية التسرب في المختبر يستند بقوة إلى العلم"، مشيرين إلى أن "كوفيد - 19 له بصمة وراثية لم تتم ملاحظتها مطلقا في فيروسات كورونا الطبيعية".

وأكدا أن مختبر ووهان كان معروفا بإجراء أبحاث تعرف باسم أبحاث اكتساب الوظيفة، حيث يقوم العلماء عن قصد بتصميم الفيروسات لزيادة معدل الوفيات الناجمة عنها وزيادة قابلية انتقال مسببات الأمراض أو ضراوتها.

وقال الباحثان: "يمكن أن يتطور الفيروس بشكل عشوائي من خلال الطفرات، لكن هل تصدقون ذلك؟ الفيروس التاجي، بكل احتمالات ظهوره العشوائية، أخذ طريقا نادراً وغير طبيعي نتيجة استخدام باحثين من البشر، وهذا يعني أن نظرية تسرب الفيروس من المختبر نظرية رائدة في معرفة أصل الفيروس".

وفي الأسابيع الأخيرة عادت نظرية تسرب الفيروس من مختبر في مدينة ووهان الصينية بقوة إلى صلب النقاشات في الولايات المتحدة، بعد أن تم استبعادها من قبل أغلب الخبراء.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر هيئات الاستخبارات بإعداد تقرير حول أصل فيروس كورونا، وسط جدل متزايد حول بداية ظهوره، وطلب بايدن من هيئات الاستخبارات الأمريكية مضاعفة جهودها، وتقديم تقرير له في غضون 90 يوما.

صحيفة وول ستريت جورنال نبأ صادم أصل الوباء القاتل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 التسلسل الوراثي للفيروس مختبر صيني الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مختبر في ووهان الصيني الدكتور ستيفن كواي ريتشارد مولر

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