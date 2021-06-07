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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رئيس فريق مرسيدس : الأداء الحالي في فورمولا 1 غير مقبول

فريق مرسيدس بسباقات الفورمولا
فريق مرسيدس بسباقات الفورمولا 1

بعد انطلاق 6 منافسات وجولات داخل سباقات الفورمولا 1 لعام 2021 ، حقق فريق مرسيدس نتائج غير مرضية ، بعد مواجهته عددا من الصعوبات ، التى تجعله يبعد عن المقدمة .

وواجه فريق مرسيدس صعوبات حقيقية في جولتي جائزة موناكو الكبرى بموناكو وجائزة أذربيجان الكبرى بباكو ، ولذلك يحتاج الفريق العودة إلى سابق مستواه المتقدم بدءًا من جائزة فرنسا الكبرى للإلحاق بفريق ريد بُل المتقدم.

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا 1 أنّ التحديات الحالية لفريقه "غير مقبولة" إذا ما أراد الإبقاء على أيّ أمل في التغلّب على ريد بُل هذا الموسم.

وأضاف وولف: "افتقر فالتيري بوتاس للوتيرة تمامًا في باكو وإضاعة لويس هاميلتون لفرصة الفوز مع إغلاق مكابحه على إعادة انطلاقة سباق باكو إثر ضغطه من دون قصد على زر خطأ على مقوده، ما ترك بطل العالم "مدمّرًا" ومحبطًا ".

واعتقد مدير فريق مرسيدس في الفورمولا 1: "هنالك الكثير من الأمور التي لا تسير على نحوٍ سلس كما كان الحال في الأعوام القليلة الماضية ، و على النحو التشغيلي، لسنا ضمن أفضل مستوياتنا، إذ لم نجد تلك الطريقة المثلى للتعامل مع السيارة بعد خلال التصفيات والسباق، لتكون لدينا سيارة تصفيات وسباق سريعة".

وتابع مدير فريق مرسيدس في الفورمولا 1: "هنالك الكثير من الأمور بحاجة للتحسين، التي نحتاج إلى أن تنتهي منها الآن، بعد دعوتي تلك، من أجل ضمان أن نكون قادرين في الواقع على المنافسة على لقب هذه البطولة، إذ لا يُمكنك مواصلة خسارة النقاط بهذه الطريقة، مثلما فعلنا في موناكو وهنا، إنّه أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لنا".

إضافة الى اضطرار بوتاس للانسحاب إثر خطأ في وقفة الصيانة، في حين عجز هاميلتون عن إكمال السباق ضمن الستة الأوائل، إلى جانب هنا في باكو - شكّل أكبر تحدّ واجهه منذ توليه مقاليد إدارة فريق مرسيدس.

وأكمل مدير فريق مرسيدس في الفورمولا 1: "ليس من المقبول أن نعجز إن إيصال السيارة إلى مستوى الأداء المطلوب بعد الانطلاقة، أو بعد وقفات الصيانة، نحن فقط نخسر الثواني تلو الأخرى".

الفورمولا 1 فريق مرسيدس جائزة أذربيجان الكبرى منافسات وجولات سباقات الفورمولا 1 مرسيدس جائزة موناكو الكبرى

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