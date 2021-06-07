صفقة بـ 3.2 مليون جنيه.. ضبط 150 طربة حشيش مع عناصر إجرامية في الدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدة عناصر إجرامية قاموا بإدارة بؤرتين للإتجار فى مخدرى الحشيش – البانجو بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة للتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، وعُثر بحوزتهم على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام - 570 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية - 2 سيارة – دراجة نارية بدون لوحات – أدوات تستخدم فى تغليف المواد المخدرة – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3,195٫000 – ثلاثة مليون ومائة وخمسة وتسعون ألف جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.