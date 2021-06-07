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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الوزارة: لدينا احتياطي من الكهرباء يزيد عن 25%.. فيديو

الكهرباء
الكهرباء

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الرئيس السيسي أكد على أن الكهرباء والطاقة أمن قومي بالنسبة لمصر ومن هنا تضافرت جميع الجهود من قبل الجهات المعنية وتم عمل إنجاز كبير جدا في ملف الكهرباء.

 


وأضاف  أيمن  حمزة  خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناه “دى ام سى”، أنه خلال سنتين ونصف قمنا ببناء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء في البرلس وبني سويف وفي العاصمة الادارية الجديدة وهذا يعتبر إنجازا كبير جدا .

 

وأوضح أيمن حمزة، أنه خلال عام 2014 كان لدينا عجزا في الكهرباء والآن لدينا احتياطي يزيد عن 25%، مؤكدا أن الوزارة ادخلت 28 ألف و500 ميجاوات وهو معدل ضخم خلال 7 سنوات.

 

وتابع أيمن حمزة، أن مصر تسعى للربط الكهربائي مع دول العالم وأن تكون مركز عالمي للطاقة فمصر تنتهج استراتيجية التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة .

 

توليد الكهرباء وزارة الكهرباء العاصمة الإدارية الجديدة بني سويف الرئيس السيسي العاصمة الادارية

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