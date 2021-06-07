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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

68 % ارتفاعا بإصابات كورونا في بريطانيا .. وجونسون يصر على إنهاء التباعد

صدى البلد

أصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين، على أنه لا يزال لا يوجد هناك شئ في البيانات "يعني أنه يجب تأجيل يوم الحرية" في 21 يونيو الجاري، على الرغم من الدعوات المتزايدة لتأجيل إنهاء التباعد الاجتماعي حتى يتمكن ملايين آخرين من البريطانيين من التطعيم الكامل والحماية ضد متغير كورونا الهندي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن اليوم إن داونينج ستريت كان يتوقع دائمًا ارتفاع عدد الحالات عندما انتهى الإغلاق الرئيسي في مايو - وهو ما فعلوه الأسبوع الماضي، ما أثار قلق العلماء. وأضافوا أن الوزراء "سيبحثون عن كثب في البيانات خلال الأسبوع المقبل'' للتحقق من عدم إصابة المستشفيات بالشلل مرة أخرى، قبل المضي قدمًا في أي قرار في 21 يونيو.

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سجلت 5683 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء بريطانيا اليوم، بزيادة 68 % عن إحصاء يوم الاثنين الماضي، وسجلت حالة وفاة واحدة فقط - ولكن من المعروف أن الوفيات تتأخر أسابيع عن الحالات بسبب المدة التي يستغرقها المرضى المصابون للإصابة بمرض شديد. وزادت حالات دخول المستشفيات بنسبة 16% خلال أسبوع.

أظهر تحليل الصحيفة اليوم أن متغير "دلتا" الهندي مهيمن الآن في أكثر من 200 منطقة من أصل أكثر من 300 منطقة في إنجلترا، مقارنة بـ 102 سلطة كانت سيطرت عليها الأسبوع السابق. بولتون وبلاكبيرن هما الجزءان الأكثر تضررا من سلالة الطفرات في بريطانيا.

وجاء بيان مكتب رئيس الوزراء البريطاني وسط دعوات متزايدة لتأجيل إنهاء الإغلاق في 21 يونيو، حيث قال كبير المستشارين العلميين السابق لداونينج ستريت اليوم إن البديل الهندي يعني أن القيود يجب أن تستمر لبضعة أسابيع وأن يتم طرح اللكمات على المراهقين في أقرب وقت ممكن.

كورونا بريطانيا بوريس جونسون متغير كورونا الهندي انجلترا

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