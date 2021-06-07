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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالأسماء .. راكتا تعلن عن تشكيل مجلس إدارتها لمدة 3 سنوات

راكتا للورق
راكتا للورق

أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا- التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، احدى شركات قطاع الأعمال العام عن تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات.

 

وكشفت الشركة عن التشكيل والذي جاء كالتالي :

بالأسماء.. وزير قطاع الأعمال العام يعيد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية

9.5 مليون جنيه إجمالى مبيعات راكتا خلال 10 أشهر

الدكتور مهندس محمد يسرى المهداوى، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى

الدكتور مهندس أيمن رمضان عبده ، عضو معين غير متفرغ

الدكتور خالد يحيي حافظ ، عضو معين غير متفرغ

دكتورة كيميائية ميرفت عبد الراضى مرسي نصر الدين ، عضو معين غير متفرغ

المهندس محمد عبد الله على عيد ،عضو معين غير متفرغ

إبراهيم عبد الفتاح ، عضو معين غير متفرغ "ممثل المساهمين"

خالد على عبد الفتاح محمد ، عضو منتخب

 

وأوضحت الشركة ،اليوم، أنه يتم انتخاب المجلس طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك، على أن يستمر الحاصل على أعلى الأصوات من ممثلي العاملين عضواً بمجلس إدارة الشركة لباقي مدته.

 

وتابعت: يتم تكليف المجلس الحالي في أداء أعماله لحين استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

 

خسائر الشركة

 

وحققت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 74.85 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 84.32 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 8.9 مليون جنيه، مقابل 21.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
 

قطاع الاعمال العام راكتا للورق مجلس إدارة مال واعمال اخبار مصر

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