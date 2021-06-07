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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تسدد 220 مليون يورو غرامة لفرنسا بسبب الهيمنة على سوق الإعلانات

جوجل توافق على دفع
جوجل توافق على دفع 267 مليون دولار غرامة لفرنسا

وافقت شركة Google جوجل الأمريكية،  اليوم ، على  إجراء تسوية مع الحكومة الفرنسية بعد فرضها غرامة قياسية على الشركة، قدرها 267 مليون دولار أمريكي، بسبب استغلال هيمنتها على سوق الإعلانات. 


وقبلت شركة جوجل بقرار التسوية ودفع الغرامة التي تبلغ 220 مليون يورو تعادل أكثر من 267 مليون دولار أرغمتها عليها هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية لسيطرتها  على خدمات الإعلانات الرقمية الخاصة بها واحتكارها، بحسب موقع Android Central . 

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وقالت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية إن جوجل كانت تقدم معاملة تفضيلية  لمحرك الإعلانات DFP الخاص بها، والذي يسمح للناشرين ببيع مساحتهم الإعلانية ، بالإضافة إلي منصة مبيعاتها SSP AdX ، التي تسمح لهم ببيع مخزونهم الإعلاني للمعلنين. 


وأضافت الهيئة أن ممارسات جوجل  عاقبت المنافسين في سوق الإعلان عبر الإنترنت وأضعفت العديد من الناشرين.


وقالت المديرة القانونية لشركة جوجل في فرنسا أن الشركة ملتزمة بالعمل بشكل استباقي مع المنظمين في كل مكان لإجراء تحسينات على المنتجات الخاصة بها كجزء من قرار شامل للتحقيق الذي أجرته الهيئة الفرنسية. 


وتابعت بأن الشركة اتفقت على مجموعة من الالتزامات لتسهيل استخدام الناشرين للبيانات واستخدام أدوات  الشركة  مع تقنيات الإعلانات الأخرى، واختبار وتطوير هذه التغييرات خلال الأشهر المقبلة.


وأكدت أن شركة جوجل لن تقوم باستخدام البيانات من منصات البيع المنافسة لتحسين عروض الأسعار،  كما أنها لن تشارك في أي محاولة في مزاد Ad Manager قبل اكتماله .

الحكومة الفرنسية شركة جوجل غرامة سوق الإعلانات احتكار

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