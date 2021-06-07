عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

7 سنوات من الإنجازات فى عهد السيسي .. قرارات بإنشاء 16 جامعة أهلية جديدة تابعة للجامعات الحكومية .. والتعليم العالي: الجامعات التكنولوجيا ستخرج نوعية جديدة من المؤهلات العليا يحتاجها سوق العمل

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

إقامة 16 جامعة أهلية جديدة تابعة للجامعات الحكومية
تخصيص 65 فداناً لإقامة جامعة حلوان الأهلية وتبدأ الدراسة في  10 كليات على عدد من المراحل
إنشاء جامعة أهلية على مساحة 41 فدانا بمدينة المنيا الجديدة


شهدت فترة تولي الرئيس السيسي، منصب رئاسة جمهوية مصر العربية تحولات عدة داخل المجتمع المصري كان ابرزها نهضة كبرى غير مسبوقة بقطاع التعليم العالي، انتشرت الجامعات الأهلية ذات الإمكانيات والتخصصات المتقدمة في جميع محافظات مصر ليصبح التعليم المصري منافسا لجميع النظم التعليمية في الشرق الأوسط.

txt

التعليم في عهد السيسي .. 7 سنوات من التطوير والإنجازات .. إنشاء 4 جامعات أهلية دولية و43 مدرسة .. إطلاق برنامج "التعليم والحماية" بالشراكة مع اليونيسف .. والتوسع فى الرقمنة

txt

وزير التعليم العالى يعرض تجربة مصر لمواجهة كورونا أمام مؤتمر الجامعات العربية


ووُضع مخطط إقامة عدد من الجامعات الحكومية الجديدة على مستوى الجمهورية، والذي سبق وأن استعرضه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما فيها مدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، فضلاً عن سير العمل في مشروع إقامة 16 جامعة أهلية جديدة تابعة للجامعات الحكومية.
 
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة ، في إطار المشروع القومى لإنشاء الجامعات الأهلية، على أن تنتشر هذه الجامعات على مستوى الجمهورية، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.


بينما قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن  تم خلق مسارات جديدة في مجالات التعليم العالي لم تكن موجودة من قبل، لافتا إلى أن رافد الجامعات التكنولوجيا ستخرج نوعية جديدة من المؤهلات العليا التي يحتاجها سوق العمل


وأضاف "عبدالغفار "، أنه مسارات التطوير الذي شهدها التعليم العالي خلال الـ7 سنوات الماضية غير المسبوقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن أنه تم استحداث مسارات جديدة تعكس تخصصات عملية جديدة ونوعية جديدة من الجامعات، وهي حالة من التطوير التي يشهدها التعلم العالي، مؤكدا أن أفرع الجامعات الأجنبية التي تستضيفها مصر جامعات مرموقة ولها مكانة متقدمة في العالم.


وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى مسار الجامعات الأهلية الدولية الجديدة تضم العديد من البرامج الحديثة، والتي لم تكن موجودة من قبل في السوق المصرية، مردفا أنه تم التوسع في الجامعات الأجنبية في مصر والتي لم تكن موجودة من قبل.


 
ومن بين الجامعات التي بدأت الدولة العمل بها  "جامعة المنيا الأهلية، جامعة بنها الأهلية، وجامعة حلوان التطبيقية الدولية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية وجامعة أسوان الأهلية. جامعة سوهاج الأهلية".
 
جامعة حلوان الأهلية :
 
وتأتي على رأس هذه الجامعات ، جامعة حلوان الأهلية والتي تم تخصيص 65 فداناً لإقامتها، على أن تبدأ الدراسة في  10 كليات على عدد من المراحل.
 
جامعة المنصورة الأهلية:
 
وتم تخصيص مساحة 56 فدانًا لإنشائها في مدينة جمصة ، والتي ستضم ثلاثة قطاعات، قطاع الكليات الطبية ويشمل (كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية التمريض)، وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية، ويشمل (كلية الهندسة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية)، وأخيرًا كليات العلوم الإنسانية والإدارية، وتشمل (كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية).
 
جامعة المنيا الأهلية
فقد أصدر مجلس جامعة المنيا قرارا بإنشاء الجامعة على مساحة 41 فدانا بمدينة المنيا الجديدة، والتي تتبع جامعة المنيا، بينما ستتضمن تخصصاتها العلوم الإدارية، والتخطيط العمراني، والعلوم الصحراوية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والإعلام والعلاقات العامة، والعلاج الطبيعي، والطب، والصيدلة.
 
كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار المشروعات الجارية والمستقبلية بالجامعات الحكومية، والتي يبلغ عددها 427 مشروعاً بتكلفة حوالي 36 مليار جنيه موزعة على 27 جامعة حكومية على مستوى محافظات الجمهورية، وتنقسم إلى مشروعات خدمية وعلاجية وتعليمية.
 
وعرض وزير التعليم العالي في هذا السياق الموقف التنفيذي لتطوير منطقة قطاع مستشفيات جامعة عين شمس، والتي ستمتد على مساحة 57 فدانا، وتهدف إلى توسيع والارتقاء بالخدمة المقدمة للمرضى، حيث ستشمل تطوير قصر الدمرداش باشا، ورفع كفاءة المنشآت الطبية الحالية، وإنشاء مستشفيات جديدة للطوارئ وجراحات الأطفال والأورام، وإقامة منشآت طبية حديثة، وكذا تطوير العيادات الخارجية والتخصصية، وتوفير أماكن انتظار مجمعة.

الرئيس السيسي التعليم العالي الجامعات الاهلية 7 سنوات من الانجازات

ترشيحاتنا

تطعيم 3.5 مليون مواطن.. الصحة تكشف موعد باكورة إنتاج لقاح كورونا في مصر

عصير سحرى يحمى من النوبة القلبية.. اكتشفه

لوحات مرورية جديدة للمزايدة في مصر... شاهد

استشاري يكشف عن سبب شائع لتأخر إنجاب السيدات وكيفية علاجه

أول لقاء بعد اتهامهما بالفساد.. بايدن يدعو رئيس أوكرانيا لزيارة البيت الأبيض

الرعاية الصحية: تكلفة عملية التافي نصف مليون .. ولا يتحمل المريض سوى 300 جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: إغلاق 70 منشأة طبية خاصة مخالفة بـ 3 محافظات

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

تمرد وعصيان .. أزمة عنيفة تضرب الترجي قبل موقعة الأهلي

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

فيديوجراف.. حبة الغلال السامة خطر يهدد الملايين

فيديوجراف.. الفنان الإنسان .. تامر حسني يلبي طلب معجبة

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ