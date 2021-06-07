مصرع عامل انهار عليه حفر شبكة الصرف الصحي بأسيوط

لقي عامل مصرعه إثر انهيار حفر صرف صحي عليه بقرية مجريس مركز صدفا بأسيوط.



تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغ من النجدة بانهيار ناتج حفر أعمال توصيل شبكة الصرف الصحي بقرية مجريس ووفاة أحد العمال اسفل الرديم.



على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " عادل. و. م" ٣٠ عاما مقيم مركز طهطا سوهاج يعمل ضمن مقاولي أعمال الصرف الصحي بقرية مجريس، تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.