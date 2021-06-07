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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل انهار عليه حفر شبكة الصرف الصحي بأسيوط

صدى البلد

لقي عامل مصرعه إثر انهيار حفر صرف صحي عليه بقرية مجريس مركز صدفا بأسيوط.


تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغ من النجدة بانهيار ناتج حفر أعمال توصيل شبكة الصرف الصحي بقرية مجريس ووفاة أحد العمال اسفل الرديم.

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على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " عادل. و. م" ٣٠ عاما مقيم مركز طهطا سوهاج يعمل ضمن مقاولي أعمال الصرف الصحي بقرية مجريس، تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

أخبار حوادث أسيوط حوادث اسيوط إنهيار حفر انهيار بئر صرف صحي مديرية امن اسيوط

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