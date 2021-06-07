موجودان بالأسواق .. اكتشاف عقارين لعلاج فيروس كورونا

اكتشف فريق بحثى علاجين جديدن للقضاء على فيروس كورونا وهما متواجدان بالأسواق بالفعل، حيث تمكن فريق من الباحثين في المعهد الوطني للأمراض المعدية باليابان وجامعة أكسفورد البريطانية، وجامعة إنديانا الأمريكية، من إيجاد علاج لفيروس كورونا من خلال استخدام دوائين معروفين.

وكان من ضمن النتائج المذهلة التى توصل لها الباحثون هى اكتشاف فاعلية دواءين متواجدين فى الأسواق فى علاج فيروس كورونا المستجد ونشرت تفاصيل هذا الاكتشاف فى دورية "أي ساينس".

وحسبما جاء فى صحيفة الشرق الأوسط يوجد دوائان فعالان فى علاج فيروس كورونا كوفيد - 19 ،الأول دواء سيفارانثين الذي يُستخدم لعلاج الالتهاب، والثانى دواء نلفينافير المستخدم لعلاج عدوى فيروس الإيدز وثبت فاعلية العقارين.

يعمل دواء سيفارانثين على منع دخول الفيروس إلى الخلايا عن طريق منع الفيروس من الارتباط بالبروتين الموجود على غشاء الخلية الذي يستخدمه كبوابة، وفي المقابل يعمل دواء نلفينافير على منع تكاثر فيروس كورونا داخل الخلية وتثبيط البروتين الذي يساعد على نمو الفيروس.



ويمتلك دواء سيفارانثين و دواء نلفينافير آليات مميزة مضادة للفيروسات واستخدامهما معاً يمكن أن يكون فعالاً بشكل خاص للمرضى، مع نماذج حسابية تتنبأ بأن العلاج المشترك بـ"السيفارانثين - نلفينافير" يمكن أن يسرّع في علاج فيروس كورونا خلال أيام.

وبالرغم من عدم إدراج هذين العقارين ضمن الأدوية المتداولة لعلاج كورونا، لكن النتائج التي تم التوصل لها تبرر أهمية الحاجة لإجراء المزيد من الأبحاث حول إمكانية استخدام دواء السيفارانثين والنلفينافير فى التجارب السريرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا.

ونظراً لانتشار وباء كورونا بصورة كبيرة فى العالم وظهور سلالات عديدة منه يعد هذا الاكتشاف أمر فى غاية الأهمية لعلاج فيروس كورونا.