رئيس "تضامن النواب" يشيد بتوجيهات السيسي لإنشاء أكبر مصنع للأجهزة التعويضية

خلال اجتماع اللجنة..

أكد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة منذ قليل بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وبحضور وكيلى اللجنة وأعضاء تضامن النواب لمناقشة مفتوحة فى عدد من القضايا أبرزها دعم جهود مكافحة وعلاج الإدمان.

وأضاف القصبي أن الدولة بذلت جهدا غير مسبوق فى العديد من القضايا الاجتماعية وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى التى تقوم بجهد غير مسبوق فى دعم وعلاج القضايا الاجتماعية.

وتابع خلال اجتماع اللجنة أن الوزيرة طرحت مجموعة من القضايا المهمة، ونحن أيضا نطرح القضايا بكل شفافية بحثا لإيجاد حلول لها خلال اجتماعات اللجنة الماضية والمقبلة.

وأضاف “القصبى”، أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأب والإنسان بافتتاح أكبر مصنع للأجهزة التعويضية يعكس مدى اهتمامه بكافة القضايا لتقديم الأفضل دائما لمصر، مخاطبا المنظمات الخارجية المعنية بحقوق الإنسان التي تكيل بمكيالين، قائلا “٧٠٠ مليار تم تخصصها في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لأجل حياة كريمة لأهالينا في الريف”.