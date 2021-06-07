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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يرتفع قرشا في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الاثنين علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية، بمعدل قرشا واحدا بالمقارنة بما كانت عليه الأسعار منذ الخميس الماضي.


وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيها للبيع.

الدولار بقيمة 15.72 جنيها ..أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر اليوم 7-6-2021

الدولار يعاني وسط ترقب في الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية


سجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ المصرف العربي الدوليAIB، الاهلي المصري، الامارت دبي الوطني، مصر” 

 

 

 

 وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ العربي، التجاري وفا ايجيبت، الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، قناة السويس، سايب، ابوظبي التجاري، الاسكندرية، الكويت الوطنيNBK”.

وبلغ متوسط  سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك “ المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر ايران للتنمية، المصرف المتحد، ابوظبي الاول، المشرق، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الاهليQNB، بلوم، كريدي اجريكول، HSBC، البركة الاسلامي، الاهلي المتحد، ABC، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، عودة”


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك "الاستثمار العربي،مصرف ابوظبي الاسلامي، الاهلي الكويتي".

اعلي سعر لـ الدولار 

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه لشراء و15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

ووصل سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

 

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