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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لليوم الرابع على التوالي

لليوم الرابع.. احتجاجات عارمة في مينيابوليس بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة

احتجاجات مينابوليس
احتجاجات مينابوليس

خرج المتظاهرون إلى شوارع  مدينة مينيابوليس الأمريكية لليوم الرابع على التوالي بعد إطلاق النار على رجل أسود على يد أفراد من شرطة مترجلين، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية.

وجابت الحشود الشوارع ردًا على إطلاق النار المميت يوم الخميس الماضي على “وينستون بوجي سميث جونيور” البالغ من العمر 32 عاما في حي أبتاون.


ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو اعتقالات نتيجة الاحتجاجات، وفق ما قال متحدث باسم الشرطة إنه ليس لديه أي تفاصيل.

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وقالت السلطات،إن سميث كان مطلوبا بارتكاب انتهاك للأسلحة وحيازتها بشكل غير مشروع،  وأنهم أطلقوا عليه النار بعد أن أطلق هو عليهم النار.

وأضافت إنه أطلق على رجال الأمن النار من سيارة  متوقفة كان يجلس بها، ولاحظ تقدمهم نحوه فبادرهم بإطلاق النار.

كان أعضاء فرقة الشرطة المترجلين  يحاولون إلقاء القبض عليه بناء على مذكرة توقيف بزعم أنه مجرم بحوزته مسدس.

وصفت العائلة والأصدقاء سميث بأنه أب لثلاثة أطفال تعرض لمضايقات الشرطة في كثير من الأحيان.
وطالبوا  بالشفافية في التحقيقات، وطلبوا من أي شخص لديه لقطات فيديو أن يتقدم بها ويعرضها، مشككين في رواية الشرطة.


ومنذ مايو 2020، شهدت مدن أمريكية عدة موجات من الاحتجاجات وأعمال الشغب الموجهة ضد عنف رجال الأمن ومظاهر العنصرية في البلاد، بعد مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية، لدى عملية توقيفه من قبل الشرطة في مينيابوليس.

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