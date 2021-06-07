برلمانية: السيسي شال عن المواطن عبء اقتصادي كبير

بالمبادرات الرئاسية..

قالت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب “حماة الوطن”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم إنجازات كثيرة في ملفات عدة خلال السنوات الـ 7 الأخيرة، مضيفة أن الحماية الاجتماعية كانت ضمن أولويات الرئيس، ولذلك أطلق عدة مبادرات في هذا الشأن.

وأضافت “نصر”، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أنه تم القضاء على العشوائيات، وإطلاق مبادرات تستهدف الفقراء، مستدركة "الرئيس شال عن المواطن عبء اقتصادي غير عادي في المبادرات وتكافل متكامل والمواطن يشعر بها".

وتابعت عضو مجلس النواب عن حزب “حماة الوطن”، “الناس بقى عندها فخر بمصريتهم، والناس مبسوطة وسعيدة بالمبادرات الهامة، وتم القضاء على فيروس ”سي"، ووصلنا لتأمين شامل للمواطن".

