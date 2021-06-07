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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فتحي عبد الوهاب: شخصية طارق كساب لا ترمز لإعلامي محدد

فتحى عبد الوهاب
فتحى عبد الوهاب

قال الفنان فتحي عبد الوهاب، إن شخصية "طارق كساب" التي جسدها في مسلسل "القاهرة كابول" هي شخصية رمزية لتيار أو توجه إعلامي معين لكن ليس لشخصية محددة.

تابع "فتحي" خلال حلوله ضيفا على غرفة نقاشية على تطبيق "clubhouse" في نادي "اخترنا لك"، أمس الأحد، أدارتها الكاتبة إيمان سراج وشارك فيها الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن والناقد عبدالله غلوش، والناقد أندرو محسن، والكاتب والأكاديمي محمد فتحي، والذي استمرت ل4 ساعات بحضور ما يقارب 15 ألف مستمع، أن الخلط الذي شعر به الجمهور بين الشخصية وبين أحد الإعلاميين، كان بسبب تقاطع بعض الأحداث مع أحداث حقيقية كزيارة هذا الإعلامي لكابول عاصمة الإرهاب.

أضاف أن انخفاض التعليقات والمناقشات حول "القاهرة كابول" بعد النصف الثاني من رمضان كان بسبب أن توقعات الجمهور للأحداث زادت جدا بعد عرض الحلقة الثانية وبالتالي زادت التوقعات المسبقة عنه.

أردف أن النجاح بالنسبة له هو أن يشعر، وسط كل الإشادات ورسائل الإعجاب، أن أدائه كان جيدا بالفعل ويستحق الإشادة.

وأكمل أنه انتهى من تصوير مشاهده في فيلم جديد بعنوان "المحكمة" وهو بطولة جماعية ويستعرض يوميات قاعة محكمة وبه عدد كبير من الخطوط الدرامية، وهو فيلم بنفس طريقة "كباريه" ولنفس المؤلف أحمد عبدالله، ومن إخراج محمد أمين.

وفاجأ فتحي عبد الوهاب، أثناء النقاش، ألتراس معجبيه حيث قاموا بتوحيد صور حساباتهم بصورته تعبيرا عن مدى حبهم وإعجابهم به.

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يذكر أن آخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب، مسلسل “القاهرة كابول” من بطولته مع طارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وحسني شتا وكريم سرور، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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